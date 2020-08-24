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疑避美禁令！企業微信海外版改名...WeChat Work「變WeCom」　

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▲▼微信,抖音。（圖／達志影像／美聯社）

▲微信。（圖／達志影像／美聯社）

文／香港01

中美關係緊張，繼中興、華為後，抖音國際版TikTok和微信（WeChat）成為美國新狙擊目標。美國總統特朗普（Donald Trump）早前以國家安全受威脅為理由，簽署了「封殺」微信的行政命令。

大陸傳媒報道，海外版的企業微信的英文名，近日由「WeChat Work」改成「WeCom」。外界猜測此舉或是為了規避美國禁令等不利影響。

報導指，企業微信官方對於改換名稱沒有任何通告，但其海外官網已經作出改變，蘋果App Store、Google Play商店也有相應調整。公開資料顯示，企業微信是騰訊微信團隊在 2016 年 4 月 18 日推出的一款企業通訊與辦公工具，支持 iOS、Android、Windows、Mac 四種平台使用。

川普早前簽署行政命令，禁止美國司法管轄內的個人或實體，與TikTok母公司字節跳動，以及微信母公司騰訊交易，禁令將在9月20日生效。因此外界猜測，企業微信海外版改名或許與美國相關禁令有關。

據悉，美國多名微信用戶在8月21日入稟舊金山市法院，就川普封殺微信的行政命令提出法律挑戰。入稟人士認為川普的行政命令違反美國用家的言論和宗教自由等憲法賦予的權利，指微信是唯一專為中文用戶而設的介面，一旦遭到封殺，美國數以百萬計倚賴該應用程式的人士生活受到影響，而且在行政命令生效後，不少用戶憂慮因為使用微信而惹上官非。

微信據估計在全球有超過10億用戶，而在美國的下載量則大約有1900萬次，是不少中國留學生及民眾與中國親友聯絡及做生意的主要途徑。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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