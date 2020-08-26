桃園航空城計畫落實先建後遷原則　鄭文燦：優先保障居住權益

▲鄭文燦：桃園航空城計劃內居民將採先建後遷權益極大化原則。（圖／桃園市政府提供）

記者楊熾興／桃園報導

針對桃園航空城計畫進度，市長鄭文燦表示，為保障居民的居住權益，市府秉持著先建後遷及保障居民權益極大化的原則，蛋白區部份安置住宅已發包3個基地共1,200戶，並完成專案營建管理廠商的發包，也選定安置街廓，預計2024年10月全區動工；而蛋黃區的進度則尊重交通部及行政院的規劃，也同樣須符合先建後遷的原則，相信行政院會敦促交通部民航局妥善完成安置工作。

鄭文燦26日在市政會議指出，桃園航空城地上物拆遷及補償，以從優複估為原則，並推出10大優惠方案，其目的不僅是希望讓居民重建家園，改善及提升原先的生活環境，也希望藉由本次重建方案改善機場周邊社區公共設施不足及環境不良的問題。

未來市府有將近4年的時間進行安置工作，基於推動公共建設及招商作業的考量，市府必須先取得部分優先搬遷地區，對此，市府提出優先區的優惠方案，包括加碼25%優先區獎勵金、80萬租金補貼等，當前地方居民也逐步形成參加優先區的共識，後續請工務局及地政局共同研議參與優先區的標準，假設該聚落已有超過5至6成住戶願意參加優先區，可評估將其列為優先區的範圍。

鄭市長提到，關於安置街廓，部分小坪數的住宅採取一坪建地換回一坪建地，合法建築的建坪也須一坪換一坪，若建地不足以重建，亦有差額地價補貼與增配等加碼方式，以獲得充分的補償，地政局及工務局也務必掌握上述原則辦理。此外，也請地政局、都發局妥善分配安置街廓及建置安置住宅，並協助居民取得相關許可，以標準建築房型興建，以減少建築師的費用，讓市民朋友盡速興建自己的住宅。由於桃園航空城計畫涉及的拆遷範圍大，也牽涉居民權益，市府會細緻處理，讓重建計畫成為未來的典範。

鄭文燦說，由民航局所負責桃園機場第三跑道區，為落實先建後遷的原則，民航局希望於2024年底完成地上物拆遷及土地取得，然而實際上2024年取得土地，2025年完成機場第三跑道興建案有其難度，但在2024年10月桃園航空城計畫全區動工前，市府仍會做好安置計畫、招商先導計畫等，讓未來任職的市長有非常大的空間繼續推動，展現桃園航空城計畫的價值。

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