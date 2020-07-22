▲鄭文燦於市政會議，聽取地政局「A16站機關用地取得進度」專題報告。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市醫事審議委員會通過國立清華大學桃園附設醫院案，受到地方關注。市長鄭文燦22日於市政會議，聽取地政局「A16站機關用地取得進度」專題報告後表示，目前清華大學醫療園區所需土地已納入航空城優先搬遷區，目前正處於地上物協議價購階段，預計明（2021）年1月完成都計變更程序。

▲清華大學醫療園區預定用地，納入桃園航空城優先搬遷區。（圖／市府提供）

地政局長陳錫禎表示，清華大學醫療園區預定地位於機捷A16橫山站附近的2塊分別為5公頃、2.2公頃機關用地，配合清華大學規劃建院期程，列入「優先開發地區」範圍，並一併針對聯外交通道路及臨時滯洪用地優先取得及施工。

該機關用地須先辦理都市計畫變更，才能提供清華大學使用，市府已將變更案提交內政部辦理，預計明（2021）年1月完成都計變更程序，並持續與17棟地上物所有人協調搬遷及補償事宜，協助清華大學完成撥用程序，期程上預估明年7月完成撥用程序讓清華大學辦理規劃設計，並配合2022年9月優先區公共工程整地完成，交付土地讓清大辦理實質興建作業。

市府於2019年4月與清大簽署醫療教育園區意向書，清大附設醫院規劃建置於航空城計畫區，鄰近綠線捷運及機場捷運交界之A16橫山站，設置499床急性一般病床、30床急性精神病床、231床特殊病床，結合地理位置擔任國門防疫的前線規劃P3等級國家實驗室及疾病疫苗研發中心、強化桃園市沿海地區急重症醫療，結合清大醫療器材研發應用強項，提供醫學生臨床教育並培育醫療人才。

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