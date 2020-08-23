掛紅布條「神的旨意，豈敢違背」　桃園百年老廟福海宮要搬了！

▲福海宮要搬遷？廟方掛出紅布條闡明是：「神的旨意」。（圖／曾姓民眾提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園大園區百年老廟竹圍福海宮、因納入航空城「蛋黃區」第3跑道需要搬遷，而引發兩派信眾，各持贊成與反對搬遷的大動作，受到各界關注。廟方管理委員會23日召開說明會指出，福海宮搬遷是採以「擲筊」方式，請示主神「輔信王公」決定，「神的旨意」豈能違背！

▲主委廖德發說，福海宮要搬遷是「神的旨意」。（圖／曾姓民眾提供）

桃園航空城計畫定案，隨著開發案啟動，使位於「蛋黃區」的大園區竹圍福海宮，因兩派信眾針對是否搬遷，雙方各執己見。反對搬遷的信眾於5月間，由現任管委會委員蔡宗烈等人，前往市府文化局陳情指出，該宮已獲文化局同意登入歷史建物，且舉辦多年的「飛輦轎、過金火」儀式，已列市府文化局無形資產，強烈反對搬遷！

福海宮現任主委廖德發說，過去廟方以乩童輦轎王公降旨是「不遷」，但去年廟方新管委會全體委員在10月6日召開信徒大會，公開以擲筊請示輔信王公廟要不要搬遷？以7比4筊同意搬遷，廟方因此決定在「神意+多數民意」下，進行遷廟。

如今有少數人反對搬遷？總幹事楊智賢、市議員徐其萬等人表示，這是「輔信王公旨意遷移豈敢違背」，強調未來福海宮新址，將搬至埔心里舊海軍基地保存文資，是否平移搬遷或拆重組方式則未定，遷建補償目前也與交通部協調評估當中。雖然目前文化局同意福海宮登入歷史建築，但並未完成程序，希望外界尊重福海宮管委會運作及輔信王公旨意，也希望有心人士勿以福海宮名義對外發言。

福海宮特助楊添丁表示，航空城計劃為國家重大建設，未來跑道7公尺，讓廟址變低漥及隧道出入不便，希望搬遷延續香火，該廟歷史文資將請專家學者提計畫請政府配合保留文資。

·超值組合、打造完美韓妝