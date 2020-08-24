疫情後國旅大爆發！　台灣人壽調查：近半數國人最愛往東部跑

▲疫情過後國旅大爆發，根據調查顯示，國人最愛前往東部旅遊。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣人壽今（24）日發布最新調查顯示，國人最愛前往東部（44%）旅遊，且以家庭親子旅遊為主（58%），至於旅遊保險資訊多在網上搜尋（36%），網上投保選擇考量因素主要是品牌信賴（32%）與網站流暢度（27%）。

台灣人壽針對20至59歲保戶進行國內旅行與旅平險投保樣態調查，，發現保戶旅遊喜好前3名分別為景點探訪（32%）、美食之旅（24%），以及放空放鬆（12%）。

不同職業的旅遊喜好大不同，調查也指出，金融商務者偏愛家庭親子自駕遊；退休族偏好搭乘遊覽車團體旅行；軍公教族則偏好使用大眾交通工具單獨旅行。

台灣人壽表示，國人對國旅便利且環境熟悉，去年調查國內旅遊的旅平險投保占比相較於國外旅遊竟不到3成，提醒民眾玩國旅也應有規劃保險的觀念。旅平險CP值高，花小錢旅遊理賠才有保障，且利用網路投保只需3分鐘，出發前預先為自己及家人投保旅平險，才能玩得安全又安心。

以3天2夜離島行程，投保100萬元保額「台灣人壽e路保旅行平安保險」為例，保費僅需銅板價36元。除了保障意外身故及失能外，保障內容還涵蓋10萬元實支實付傷害醫療，旅途中若因搭乘大眾交通運輸發生事故，理賠額外再增加10%至25%的意外身故給付；若旅途中發生重大燒燙傷，理賠也額外再增加25%給付。

對於喜歡經常旅行的民眾，台灣人壽建議，可靈活再加選意外傷害險來擴大保障範圍，如加保「台灣人壽唯e守護傷害保險」100萬保額為例，年保費僅880元，此為一年期保單，保障期間內若有任何旅遊計畫，不分國內外任何地點，即使出發前忘了投保旅平險，至少還有這張意外傷害險保障，讓保障更完善。