　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

疫情後國旅大爆發！　台灣人壽調查：近半數國人最愛往東部跑

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼花蓮南安金城武樹。（圖／記者蔡玟君攝）

▲疫情過後國旅大爆發，根據調查顯示，國人最愛前往東部旅遊。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣人壽今（24）日發布最新調查顯示，國人最愛前往東部（44%）旅遊，且以家庭親子旅遊為主（58%），至於旅遊保險資訊多在網上搜尋（36%），網上投保選擇考量因素主要是品牌信賴（32%）與網站流暢度（27%）。

台灣人壽針對20至59歲保戶進行國內旅行與旅平險投保樣態調查，，發現保戶旅遊喜好前3名分別為景點探訪（32%）、美食之旅（24%），以及放空放鬆（12%）。

不同職業的旅遊喜好大不同，調查也指出，金融商務者偏愛家庭親子自駕遊；退休族偏好搭乘遊覽車團體旅行；軍公教族則偏好使用大眾交通工具單獨旅行。

台灣人壽表示，國人對國旅便利且環境熟悉，去年調查國內旅遊的旅平險投保占比相較於國外旅遊竟不到3成，提醒民眾玩國旅也應有規劃保險的觀念。旅平險CP值高，花小錢旅遊理賠才有保障，且利用網路投保只需3分鐘，出發前預先為自己及家人投保旅平險，才能玩得安全又安心。

以3天2夜離島行程，投保100萬元保額「台灣人壽e路保旅行平安保險」為例，保費僅需銅板價36元。除了保障意外身故及失能外，保障內容還涵蓋10萬元實支實付傷害醫療，旅途中若因搭乘大眾交通運輸發生事故，理賠額外再增加10%至25%的意外身故給付；若旅途中發生重大燒燙傷，理賠也額外再增加25%給付。

對於喜歡經常旅行的民眾，台灣人壽建議，可靈活再加選意外傷害險來擴大保障範圍，如加保「台灣人壽唯e守護傷害保險」100萬保額為例，年保費僅880元，此為一年期保單，保障期間內若有任何旅遊計畫，不分國內外任何地點，即使出發前忘了投保旅平險，至少還有這張意外傷害險保障，讓保障更完善。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
彰化縣再砸216萬「檢驗抗體」　衛生局緊急回應！
全球首例「二次感染」！他染疫康復4個月...遊玩歐洲又慘中鏢
澎湖吃海鮮！3妹子「四菜噴8320元」哭認賠　內行列算式傻眼
新台幣放大理財術！　4招「鎖住換匯甜蜜點」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

疫情後國旅大爆發！　台灣人壽調查：近半數國人最愛往東部跑

保單規劃「回歸保障本質」！保險專家：投保是超前部署必備觀念

王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ

高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

癡情女求愛「當街攔車遭拖20m」　已婚駕駛崩潰：是交友軟體認識

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

《神力女超人1984》中文官方主預告

辛龍走不出喪妻之痛「取消演出」　吳宗憲「哀莫大於心死」勸：跳出來吧...

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

疫情後國旅大爆發！　台灣人壽調查：近半數國人最愛往東部跑

保單規劃「回歸保障本質」！保險專家：投保是超前部署必備觀念

GD生日Po文洩機密 全新Nike Air Force 1聯名鞋款2.0本尊亮相

李準基教6歲女：當評價高的人！暗中報復曝光...網抖：超毛

多空雜音紛擾！高收益債資金小幅失血　專家：也可關注現金充足優質美國企業債

菲指控中方沒收漁具、干擾軍機　趙立堅反擊：請停止挑釁行為

MOMOLAND成員「狠甩嬰兒肥」瘦身成功…辣照大放送！　韓網驚：像雪炫＋宥斌

花蓮砂石車故障衝山溝！駕駛「手腳被夾」...痛苦獲救送醫

全台超商傳缺冰塊！熱天被迫喝「大熱拿」　兩大業者回應了

重現「波羅的海之路」　立陶宛串30公里人鏈挺白俄抗爭

創JL Studio推廣新加坡料理　主廚林恬耀：團隊努力被看見「很感動」

男子酒後駕車竟撞入警所圍籬「自投羅網」　酒測0.7下場慘！

舞廳大燈一開...小姐「辣腿+白皙渾圓彈出」一字排開　下秒拿粉餅往臉狂拍

保險熱門新聞

每月逼存2萬元！「6年買下720萬屋」無痛繳房貸

保險專家：投保是超前部署必備觀念

一張表懂車禍調解官要看的單據

富邦人壽危機入市加碼台股逾1100億

保費跳殺「逐月收斂」！壽險業看下半年比上半年好

王建煊評王金平「講了難過」　郭台銘、韓國瑜「比較說真話」

15家產險申訴率　國泰拿最低

保德信人壽撤台原因曝光！壽險業者揭開「市場削價亂象」

20年資深業務曝血淚：要花時間投資自己

疫情後國旅爆發！近半數最愛去東部

1年半遭開罰110次　南山人壽成為勞基法違規大戶　

保險公司被騙！理財講師遭調查

東森華南寵物險熱賣！9月來已賣掉262張保單

尹衍樑「暴怒記兒子大過」真正原因曝光：千萬豪車被撞壞！

更多熱門

相關新聞

雇主注意！　透過超商交寄勞保書表恐損效力

雇主注意！　透過超商交寄勞保書表恐損效力

便利超商的便利性讓越來越多人依賴，隨著超商服務的推陳出新，舉凡繳費、宅配及列印等，提供國人快速便利的生活體驗。不過，勞動部勞工保險局提醒，投保單位如透過超商委託民間業者遞送加保申報表，依照勞動部過去函示規定，保險效力是以送達勞保局之日起算。

戴東華用「兩眉角」讓有錢人甘願埋單

戴東華用「兩眉角」讓有錢人甘願埋單

保費跳殺「逐月收斂」！壽險業看下半年比上半年好

保費跳殺「逐月收斂」！壽險業看下半年比上半年好

科技人才轉戰金融業　金管會鬆綁金融業負責人條件

科技人才轉戰金融業　金管會鬆綁金融業負責人條件

金融業發展金融科技　今年估投資近200億

金融業發展金融科技　今年估投資近200億

關鍵字：

台灣人壽旅平險保險壽險產險保障保單國旅

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

歌手賈斯汀傳死訊！官方證實享年38歲

快訊／孫安佐遭起訴　最重恐被關10年

隋棠驚覺11歲男童遭鄰居侵犯　假借照顧騙回家

快訊／國軍搜救屏科大生　軍車墜50m深谷

住不到1年！尼克2原因「1200萬賠售婚房」

「紙本藝FUN券」今公布申請方式

王仁甫14歲愛女攻雄蛋「熱跳BTS舞蹈」季芹台下秒噴淚

老公月入20萬...貴婦人妻卻「酣戰2萬男」

歐告半夜不睡覺！他發現超大蜈蚣

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

熊熊正面照孕肚藏不住了！

南台灣最大汽車「殺肉場」曝光！這3款慘被盯上

跟小開男友第1次！24歲妹「爆裂6cm」噴血　醫曝暗黑真相

外送員刷一星罵店家！真相曝光大逆轉

獨／孫安佐「恐被關10年」　醒吾：他們家已經付出代價

更多

最夯影音

更多
王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ

王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ
高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面