新竹水道取水口「細水逐流」環境教育展　結合藝術與科普

▲新竹水道取水口即日起推出《細水逐流－水資源環境教育展》。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹水道取水口即日起推出全新的《細水逐流－水資源環境教育展》，用互動式及大型藝術裝置，帶民眾認識並珍惜新竹的水資源。今（13）日舉辦開幕記者會，新竹市長林智堅表示，「新竹水道取水口」展示館是上任後首座開啟並完工的古蹟修復工程，現已是親子最愛的親水場域，新一檔展覽可看到完整新竹水系圖、香山少年淨灘團用海洋廢棄物進行的藝術創作、還有戶外水畫牆讓孩子創作，結合當代藝術與科普教育，是寓教娛樂的好地方。

林智堅表示，竹市目前共有63處古蹟歷建，上任以來積極向中央爭取經費，啟動修復10處，目前5處已完成、另5處修復中。新竹水道取水口過去深埋地下，歷時4年多讓珍貴古蹟重見天日，也順應地勢加入溜滑梯、攀岩親子設施，讓民眾參觀之餘也能放電玩耍；去（108）年4月開館以來，已累計近5萬入館人次，同年更獲得國家卓越建設獎「最佳規劃設計類」金質獎肯定。

林智堅表示，「古蹟再生」最重要的工作是修復後的活化，新竹水道取水口正是古蹟修復再運用的成功案例，未來展示館將作為隆恩圳綠帶的延伸、今（109）年底完成委外促參的風城文創館、明年中完工的兒童探索館、預計後年底完工的國際展演中心等，讓此區成為科技與藝文並重的優質生活圈。

林智堅也跟孩子們，一起在戶外水畫牆上畫出水滴狀圖案，並進入館內參觀，聆聽日常生活中不被注意到的水聲，像是馬桶、蓮蓬頭等浴廁物件，感受水的流動，以及香山少年淨灘團用廢棄物做出的雜貨舖藝術裝置，藉此呼籲民眾珍惜水資源、重視海洋廢棄物問題。

文化局表示，新竹水道取水口於1929年完工，已經高齡91歲，是日治時期城市邁入用水現代化的重要指標，修復後的展示館在第一唧筒室介紹取水口歷史沿革及建築特色，在第二唧筒室則規劃了水與環境之主題展，以有趣互動科普方式，推廣水資源的重要性。此次新展由策展人張馨之邀請數位當代藝術家，打造「細水逐流」系列作品，分別為「伏流聲響」、「新竹水系景觀互動牆」、「香山雜貨鋪」、「水寶戰士」、「戶外水畫牆」等，希望更多民眾造訪取水口。

策展人張馨之指出，《細水逐流－水資源環境教育展》中，藝術家蔡坤霖的「伏流聲響」用水管作為展區布置，並讓民眾把耳朵靠向水龍頭、馬桶前，聽水流聲響，從細節中發現水與生活習習相關；「新竹水系景觀互動牆」則是藝術家黃義雄的作品，透過清楚明瞭的地圖與燈示，讓民眾了解隆恩圳、汀甫圳、頭前溪、客雅溪、南寮漁港等新竹市的水系相對地理位置，甚至能找出住家旁的水系是甚麼；香山少年水環境巡守隊號召下完成的「香山雜貨鋪」，則以撿拾到的海洋廢棄物為素材，重新設計打造，吸引民眾關心海廢議題，提高愛惜水資源的意識；「水寶戰士」和「戶外水畫牆」，可以讓大小朋友實際親水、體驗水的創作。

文化局表示，展覽期間也將邀請曾於南門溪展開《合流》計劃，結合環境與藝術教育並將之帶進校園的藝術家葉珮如，帶領「隆恩圳藝術工作坊」，預計在8月23日導讀隆恩圳，並以此為主題發想、帶領工坊參與者一起體驗關於水的創作！

文化局表示，取水口展示館藉由古蹟與公園的結合，融合自然與人文的親子遊憩空間，讓民眾在遊玩的同時，也可駐足欣賞美麗的古蹟，認識城市歷史、感受藝術氛圍，了解歷史文化脈絡，進而保存愛護珍貴的文化資產。《細水逐流－水資源環境教育展》開展時間為9:00-12:00、13:00-17:00（週一、民俗節日休館），戶外戲水池開放時間為9:00-17:00（週二到四；週六到日），週一、週五及民俗節日不開放。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導