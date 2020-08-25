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黃偉哲未戴口罩被罰　民眾電話灌爆衛生局防疫專線...都在反映這些

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▲台南市長黃偉哲因未戴口罩被罰3000元，引起民眾恐慌，民眾關心的電話灌爆衛生局的防疫專線。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲因未戴口罩被罰3000元，引起民眾恐慌，民眾關心的電話灌爆衛生局的防疫專線。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲24日因參與活動與民眾互動未戴口罩，經民眾檢舉被衛生局開罰3000元，引起民眾恐慌，紛紛打電話向衛生局詢問口罩配戴問題，及檢舉他人未戴口罩，民眾關心的電話灌爆衛生局的防疫專線！

台南市衛生局指出，民眾提出的各種問題五花八門，例如「我們在電影院包場，結束後合照時，可以把口罩拿下來一下子拍照嗎？」、「我是某某公司，正在評估辦理中秋節烤肉，需要戴口罩嗎？」、「是不是進圖書館時需要戴口罩就好？出去就不用？」以及「我要檢舉轉角超商民眾進去沒有戴口罩，店家也沒有制止」、「我寄照片給你，這個人沒戴口罩」、「某某單位在哪裡辦教育訓練課程，沒有戴口罩，照片在這裡，你們去查」等等。

請繼續往下閱讀...

衛生局官員並表示，絕大多數店家的來電是問：「萬一來我們店的客人沒戴口罩，我們會不會被罰？」，而大多數來電的民眾則是檢舉他人沒戴口罩，希望衛生局去罰。

衛生局說，台灣這波的防疫是世界上的優等生，最重要的措施是阻絕境外，以及國人戴口罩的習慣遠比其他國家普遍，這些都有賴中央、地方以及民眾共同努力而成。然而，隨著國內疫情趨緩，報復性出遊、報復性研習、報復性辦活動，防疫的警覺心逐漸消失，因此中央流行疫情指揮中心發起「防疫新生活」的活動。

衛生局指出，古都台南是全台民眾喜愛的造訪縣市，吃吃喝喝的愉快行程加上天氣炎熱，使得民眾更戴不住口罩了，因此為了提高市民朋友的警覺，台南市率先發布裁罰公告：「民眾至台南市政府公告指定場所或參與活動，應配戴口罩；指定場所或活動負責人、管理人或業者應張貼戴口罩的防疫措施公告於明顯處，並確實戴口罩落實防治措施；經提醒、勸導仍不戴口罩者，應拒絕不配合者進入該場所。」

▲台南市長黃偉哲因未戴口罩被罰3000元，引起民眾恐慌，民眾關心的電話灌爆衛生局的防疫專線。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府公告的指定場所或參與活動如下：1、醫療照護機構；醫療院所、長照機構、社會福利（托育）機構；2、大眾運輸：大眾運輸站與車廂；3、賣場市集：觀光工廠、百貨公司、量販店；4、教育學習場所：圖書館、補習班、Ｋ書中心；5、展演競賽場所：藝文活動室內場所；6、宗教場所；宗教遶境活動；7、娛樂場所：八大行業、電影院；8、大型活動：團體旅遊活動、占用道路活動；9、其他場域：中央流行疫情指揮中心或衛生局新增公告之指定場所。

至於「在以上指定場所以外的地方，需要不需要戴口罩？」衛生局表示，基於阻絕疫情傳播，凡無法保持社交距離、進入人潮擁擠處、密閉空間、服務不特定人……等，都建議戴上口罩保護自己及他人的安全。此外，「在裁罰對象以外的場所，店家是否可以自己張貼公告？工作人員是否可以主動勸導？」衛生局說，店家基於工作人員及客人的安全，要求及勸導客人進入營業場所需要戴口罩，並無不妥，衛生局樂見大家一起進行防疫新生活。而前述公告之指定場所，民眾如發現違規事項，建議直接向場所人員提醒，相信基於防疫一條心、大家一起來的態度，台南防疫會更好。

市長黃偉哲再次提醒民眾及指定場所或活動負責人、管理人或業者應配合相關防疫措施，經台南市各轄管單位或執行稽查人員提醒、勸導後仍未改善者，將進行舉發程序，函送衛生局依傳染病防治法第70條第1項第2款（針對民眾）或第3款（針對負責人、管理人或業者）處新台幣3千元以上1萬5千以下罰鍰，但裁罰絕對不是最終目的，防疫才是。

衛生局呼籲出入餐廳或座位緊鄰區等公共場所，需量體溫、乾洗手、戴口罩等防疫措施，也請民眾隨身帶著口罩，當發現無法保持社交距離或是進入密閉空間，或是進入指定場所時，主動將口罩戴起來，保護自己也保護他人，如果可以，或許可分享另一個口罩給匆忙外出忘記戴口罩的民眾。

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