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月河藍、潮橘2款「高級色」中衛口罩今明上架　鎖定2平台開搶

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中衛潮橘、月河藍月夜（圖／業者提供）

▲中衛口罩「月河藍月夜」、「潮橘」2色，一推出即引起轟動。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

台灣「口罩國家隊」做的口罩品質有保證，但先前卻在市面上查獲到「假MIT口罩」在網路上販售，其中蝦皮購物就被點名並通知下架仿冒品，對此，平台宣布即日起設立「MIT口罩安心購」專區，再祭出「產地保證」嚴格把關，另外也將於8/26加碼開賣中衛月河藍月夜、潮橘2款「高級色」口罩。

蝦皮購物日前針對「全站嚴格規範台製（MIT）口罩上架資格」並擴大管制後，今再祭出「產地保證」，宣布設立「MIT口罩安心購」專區，專區內不只上架前進行產地審查，更嚴格要求商品頁面須明確標示產地、製造商資訊，針對醫療口罩進行「產地、價格、藥商資格」三大把關。

目前蝦皮超市於每日傍晚17:00限量開賣MIT醫療口罩，販售品牌與價格細節視當日規劃而定，購買1盒口罩可直接享超商取貨免運優惠之外，8/26當天更將加碼開賣中衛2款「高級色」醫療口罩，上午10:0推出被譽為「愛馬仕橘」的潮橘色，晚間18:00開賣媲美「Tiffany藍」的月河藍月夜色，一盒30片入，售260元，每人限購一盒。

PChome 24h購物今（8/25）下午2點起開賣醫療口罩商品，南六、MOTEX摩戴舒、宏瑋等單賣盒裝口罩，依內容分50、100片規格販售，售價509～698元不等，另外也提供多款防疫組合包，搶手的中衛口罩月河藍、潮橘，每盒30入，搭配1盒酒精棉片，售價419元；MOTEX摩戴舒成人平面口罩碧湖綠50入，搭配美琪抗菌洗手隨身組，售價548元；寶島3D立體兒童加大款口罩50入，搭配立得清酒精擦濕巾，售價560元。

PayEasy企業福利網明、後兩天開賣中衛口罩，8/26中午12:00推出「櫻花粉」，8/27中午12:00販售「櫻桃紅」，盒50入，售價300元，各顏色口罩每人限購1盒，需注意的是，口罩限定與福利網簽約合作的企業員工購買。

松果購物即日起每天準時限量開賣「口罩國家隊」醫療口罩，加利成人醫療口罩櫻桃紅款、兒童醫療口罩，100片售1,392元；淨新醫療口罩撞色系列可挑色，100片售1851元，兒童口罩50片售828元；善存成人彩色口罩，100片900元，限量2萬片售完為止。另外，即日起至8/31 全站單筆消費滿800現折100、滿 1500現折200，另加碼HAPPY GO點數3倍回饋、指定信用卡享刷卡金兩大好康。

MIT醫療口罩（圖／生活市集提供）

▲多款「口罩國家隊」的醫療級口罩，即日起補貨再開賣。（圖／生活市集提供）

生活市集開賣多款MIT醫療級口罩，其中「加利台灣製醫療級防護口罩」單盒50片，最多可一次購買6盒300片，共有藍、綠、粉、白4色隨機出貨；「順易利成人醫療級口罩」單盒50片，最多一次可購買4盒200片；「順易利3D醫用口罩」最多一次可購買2盒100片；「淨新MIT台灣製三層醫療口罩」單盒50片，最多可一次下單2盒100片，下單後藍、綠、粉、黑四色隨機出貨。另成立「口罩補貨到」專區，精選百款口罩，包含台灣製口罩、國家認證醫療用口罩、一般拋棄式口罩、兒童防護口罩等供選購，其中兒童口罩有超過40款選擇。

東森購物、博客來依供貨狀況不定時開賣口罩商品，Yahoo奇摩購物中心則是每天早上11～12點限量開賣，因每日提供品牌、款式、規格不一定，依網站實際販售狀況為主。

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