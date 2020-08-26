　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

TOYOTA打開線上購車大門　進駐蝦皮買指定車款最高省13萬

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

TOYOTA蝦皮商城品牌旗艦店（圖／翻攝自蝦皮商城）

▲TOYOTA首次踏進電商，進駐蝦皮購物開設品牌旗艦館，攻佔年輕世代網購客群。（圖／翻攝自蝦皮商城）

消費中心／台北報導

比起外出逛大街，年輕世代更愛網路購物到處逛，因為上面什麼都買，一指逛遍全世界，戰利品立刻送上門。為了打入年輕人的生活圈，和泰汽車旗下品牌TOYOTA順應潮流趨勢，首次踏進電商挑戰新嘗試，進駐充滿年輕創意DNA的蝦皮購物，開設TOYOTA蝦皮商城品牌旗艦店，為潛在的年輕購車族群打開線上購車的大門，同時祭出指定車款專屬獨家超殺優惠，在鬼月買車也有便宜可以撿。

網路購物便利到隨時隨地都能血拚購物，促使電商產業發展越來越蓬勃，尤其今年在新冠病毒疫情肆虐下，轉往線上消費更為明顯，這股趨勢也漸漸影響到汽車業，TOYOTA顛覆過往偏重實體線下交易的傳統購車行為，挑戰有別以往的大突破，正式進軍電商界打造新型態購車模式，與蝦皮購物聯手開設TOYOTA蝦皮商城旗艦店，做為第一間進駐的汽車品牌，展現攻佔行動商務的企圖心，將透過線上線下的整合服務，滿足年輕消費者的購物需求，並與網路世代有更多元的接觸。

TOYOTA蝦皮商城品牌旗艦店（圖／翻攝自蝦皮商城）

▲TOYOTA一舉祭出品牌旗下多款量販車款，在TOYOTA蝦皮商城旗艦店上架。（圖／翻攝自蝦皮商城）

TOYOTA蝦皮商城品牌旗艦店（圖／TOYOTA提供）

▲最潮歐系跑旅C-HR尊爵AWD車型，搭配政府汰舊換新補助最高可享13萬優惠。（圖／TOYOTA提供）

不同於其它車廠線上購車僅推出1～2款車型，TOYOTA蝦皮商城旗艦店目前已有家庭首選、小資嚴選、性能潮車等各式車款上架，一舉祭出品牌旗下多款量販車款，包含網友暱稱「神A」的ALTIS和最潮掀背車COROLLA SPORT，通通都買得到，尤其特別重磅推出深受年輕人追捧的「最潮歐系跑旅C-HR」購車優惠，以C-HR尊爵AWD車型為例，原價106.9萬，搭配政府汰舊換新補助最高可享13萬折扣優惠，相當於市價88折就能把百萬跑旅開回家！

TOYOTA蝦皮商城品牌旗艦店（圖／TOYOTA提供）

現在起，只要用手指點一點，下單後只要選擇車型及預計交車地點，再到指定營業所完成購車手續，愛車立即輕鬆入手。TOYOTA不斷挑戰創新求變，創造新型態購車體驗，更破天荒加碼贈送交車禮，凡於8/24～9/9期間，在TOYOTA蝦皮商城旗艦館購買指定車型的「萬元購車振興大禮包」，除享受蝦皮獨家優惠折扣，至指定營業所完成購車流程，10/31前完成交車，再送價值19,900元的Panasonic旗艦級無線吸塵器組（型號MC-BJ980）。

TOYOTA近年來持續向年輕人靠攏，陸續推出兼具年輕動感形象及駕馭樂趣的車款，包括ALTIS GR Sport、COROLLA Sport、C-HR、HILUX等，也持續支持台灣多元類型藝文活動、電競產業、音樂活動等，像是與Garena深度合作連續兩年贊助國民手遊「傳說對決GCS職業電競賽事」、贊助六都電競爭霸戰、連年攜手HIT FM，贊助hito流行音樂頒獎典禮，今年更首度跨界經營打造TOYOTA TV直播節目，透過音樂、旅遊、生活態度等多元內容，傳遞品牌的熱情、活力與理念，與年輕族群有更多的互動，並帶給車主豐富多元的生活樂趣。

TOYOTA蝦皮商城旗艦館：https://shopee.tw/toyota_taiwan

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／台南深夜大雨...保安火車站旁「淹水173公分」！地下
9號颱「梅莎」可能誕生恐強過巴威！預報路徑相當接近台灣
貨物稅25%起跳！高嘉瑜揭汽車貴死人真相　館長嘆：台灣也割韭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

TOYOTA打開線上購車大門　進駐蝦皮買指定車款最高省13萬

馳騁上路，瀟灑紮營　給荒野客的風格露營學

【廣編】快速「衣」招5秒消滅病毒　LAURASTAR瑞士熨燙護理系統

全球瘋搶LA FEMME香水　東森購物亞洲獨家首賣限量100瓶

月河藍、潮橘2款「高級色」中衛口罩今明上架　鎖定2平台開搶

「地表限定」嫦娥奔月買不到！這款小七限定的鹹蛋黃麵包　搶到的快喊+1

楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

蘇花三寶「盲彎＋雙黃線」超車 險撞砂石車...網怒：想被超渡？

《2分之一強》馬丁七夕離婚8年妻！　「10個月前結束夫妻關係」：兒子還沒感覺

秦昊首戰水上設施…媽媽誇「好兒子」！　伊能靜傻眼：平常那麼孝順是？

出事了！機車騎士「邊騎邊滑手機」 下秒直撞電線桿險遭輾...尷尬起身

脫單攻略！台南「7大必拜月老廟」　紅線牽理想型、小三退散救感情

TOYOTA打開線上購車大門　進駐蝦皮買指定車款最高省13萬

馳騁上路，瀟灑紮營　給荒野客的風格露營學

【廣編】快速「衣」招5秒消滅病毒　LAURASTAR瑞士熨燙護理系統

全球瘋搶LA FEMME香水　東森購物亞洲獨家首賣限量100瓶

月河藍、潮橘2款「高級色」中衛口罩今明上架　鎖定2平台開搶

「地表限定」嫦娥奔月買不到！這款小七限定的鹹蛋黃麵包　搶到的快喊+1

LIVE／金鐘55入圍名單公佈　《ETtoday》全程直播

新竹動物園旁的透明系秘境！必點漂浮氣泡飲　加芒果雪糕太邪惡

對抗大腸癌靠團體戰！多專科各顯看家本領全面圍堵癌轉移　晚期標靶＋化療扭轉病情

兒子慘遭開7槍！非裔男家人眼前趴地亡　老父淚喊：我兒子命也是命

台中捷運G6生活圈「第二條公益路」　首購600萬買2房

香港IT男「二次感染」新冠肺炎　吳尊友：抗體衰減速度或超預期

小黃臨停沒打燈！　後車不爽拔西瓜刀互砍濺血

Galaxy Note20系列今預購取機　佛心老闆凌晨12點排隊

莫瑞打嗨秀360度上籃　獨拿42分逆轉爵士延長戰線

贊同陳時中蓋牌說！陳秀熙主張以「服務型報告」快速公布

女騎士為撥開小強失控連撞3警車　警看傻...網見本人歪樓：原諒了啦

消費熱門新聞

不出門就能享受異國風情！

超商最新集點巨型抱抱龍、三眼怪存錢筒超欠搶

2款「高級色」中衛口罩上架　鎖定2平台開搶

TOYOTA進駐蝦皮　打開線上購車大門

麵包夯了40年！不可能沒吃過　　

美式賣場人氣洗髮精架上瞬間失蹤

家樂福中元季到薄荷洗髮精被掃空

全聯PO「脱魯靈籤」網笑瘋

鼎泰豐、牛角燒肉24小時超商就能吃

給荒野客的風格露營學

剩12天！麥當勞「7大餐點」宣布停賣

鐵粉全崩潰！小7經典紅茶拿鐵要停賣了

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

這款小七限定麵包　搶到的快喊+1

更多熱門

相關新聞

高嘉瑜合體館長揭穿「汽車貴死人真相」

高嘉瑜合體館長揭穿「汽車貴死人真相」

立委高嘉瑜選前在館長陳之漢的直播節目中，承諾進入國會之後，要檢討汽車貨物稅的政策，減輕民眾買車的負擔。在25日晚間的直播節目中，兩人再度合體，館長也在訪談中，主動提及高嘉瑜為貨物稅議題做出了努力，卻無功而返的話題，也在對談當中，揭露了車價不合理的關鍵。

TOYOTA Alphard改款2.5升油電4驅

TOYOTA Alphard改款2.5升油電4驅

2款「高級色」中衛口罩上架　鎖定2平台開搶

2款「高級色」中衛口罩上架　鎖定2平台開搶

Honda小改款CR-V試駕開箱

Honda小改款CR-V試駕開箱

從織布機到摩托車的SUZUKI

從織布機到摩托車的SUZUKI

關鍵字：

TOYOTA和泰汽車蝦皮購物汽車購車電商網購

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

劉在錫也認證的美…Jessi整形前照片曝光

吳宗憲「小女兒正臉照」曝光　高顏值驚艷網

換數位身分證擬大漲價！補領每張900元

苗栗婆婆狠推媳婦下樓！見她爬不起來冷喊：不要裝了

全台最大「我家牛排」在中和

帶白色萌寵兜風20分鐘　他到家糗翻

北宜公路尋不著屍塊！警局驚見無頭女啜泣

豪雨狂炸！高雄宣布三級開設　網：真希望停班停課

女博士作法求愛！供養法師吸乾千萬家產

快訊／台中警突遭「持刀揮砍」！送醫搶救中　

蕾菈七夕情人節宣布「新身分」

李佳薇進代銷公司當上班族：2020是艱辛的

月月肥臀下藏秘密　飼主一看氣炸

何妤玟離婚速交新歡「嘻哈歌手」！

巴威颱風尾發威「全台連下3天」防致災！7縣市豪大雨特報

更多

最夯影音

更多
楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷

楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷
誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面