TOYOTA打開線上購車大門　進駐蝦皮買指定車款最高省13萬

▲TOYOTA首次踏進電商，進駐蝦皮購物開設品牌旗艦館，攻佔年輕世代網購客群。（圖／翻攝自蝦皮商城）

消費中心／台北報導

比起外出逛大街，年輕世代更愛網路購物到處逛，因為上面什麼都買，一指逛遍全世界，戰利品立刻送上門。為了打入年輕人的生活圈，和泰汽車旗下品牌TOYOTA順應潮流趨勢，首次踏進電商挑戰新嘗試，進駐充滿年輕創意DNA的蝦皮購物，開設TOYOTA蝦皮商城品牌旗艦店，為潛在的年輕購車族群打開線上購車的大門，同時祭出指定車款專屬獨家超殺優惠，在鬼月買車也有便宜可以撿。

網路購物便利到隨時隨地都能血拚購物，促使電商產業發展越來越蓬勃，尤其今年在新冠病毒疫情肆虐下，轉往線上消費更為明顯，這股趨勢也漸漸影響到汽車業，TOYOTA顛覆過往偏重實體線下交易的傳統購車行為，挑戰有別以往的大突破，正式進軍電商界打造新型態購車模式，與蝦皮購物聯手開設TOYOTA蝦皮商城旗艦店，做為第一間進駐的汽車品牌，展現攻佔行動商務的企圖心，將透過線上線下的整合服務，滿足年輕消費者的購物需求，並與網路世代有更多元的接觸。

▲TOYOTA一舉祭出品牌旗下多款量販車款，在TOYOTA蝦皮商城旗艦店上架。（圖／翻攝自蝦皮商城）

▲最潮歐系跑旅C-HR尊爵AWD車型，搭配政府汰舊換新補助最高可享13萬優惠。（圖／TOYOTA提供）

不同於其它車廠線上購車僅推出1～2款車型，TOYOTA蝦皮商城旗艦店目前已有家庭首選、小資嚴選、性能潮車等各式車款上架，一舉祭出品牌旗下多款量販車款，包含網友暱稱「神A」的ALTIS和最潮掀背車COROLLA SPORT，通通都買得到，尤其特別重磅推出深受年輕人追捧的「最潮歐系跑旅C-HR」購車優惠，以C-HR尊爵AWD車型為例，原價106.9萬，搭配政府汰舊換新補助最高可享13萬折扣優惠，相當於市價88折就能把百萬跑旅開回家！

現在起，只要用手指點一點，下單後只要選擇車型及預計交車地點，再到指定營業所完成購車手續，愛車立即輕鬆入手。TOYOTA不斷挑戰創新求變，創造新型態購車體驗，更破天荒加碼贈送交車禮，凡於8/24～9/9期間，在TOYOTA蝦皮商城旗艦館購買指定車型的「萬元購車振興大禮包」，除享受蝦皮獨家優惠折扣，至指定營業所完成購車流程，10/31前完成交車，再送價值19,900元的Panasonic旗艦級無線吸塵器組（型號MC-BJ980）。

TOYOTA近年來持續向年輕人靠攏，陸續推出兼具年輕動感形象及駕馭樂趣的車款，包括ALTIS GR Sport、COROLLA Sport、C-HR、HILUX等，也持續支持台灣多元類型藝文活動、電競產業、音樂活動等，像是與Garena深度合作連續兩年贊助國民手遊「傳說對決GCS職業電競賽事」、贊助六都電競爭霸戰、連年攜手HIT FM，贊助hito流行音樂頒獎典禮，今年更首度跨界經營打造TOYOTA TV直播節目，透過音樂、旅遊、生活態度等多元內容，傳遞品牌的熱情、活力與理念，與年輕族群有更多的互動，並帶給車主豐富多元的生活樂趣。

TOYOTA蝦皮商城旗艦館：https://shopee.tw/toyota_taiwan