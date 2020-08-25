桃園火爆熊貓外送員　踢壞鐵門送外食...被揪出道歉允諾賠償

▲桃園市熊貓賴姓外送員25日凌晨至某大樓社區，疑因鐵門未完全開啟，竟踹開鐵門送外食。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市賴姓熊貓外送員25日凌晨接獲訂單，到桃園區中平路某社區送外食，疑因鐵門未完全開啟，賴男竟雙手拿外食、踹開鐵門進入社區上樓送外食，事後因鐵門毀損，管委會調閱監視畫面才知道是外送員所為，賴後來向住戶致歉並允諾賠償負責，才平息糾紛。

桃園警分局指出，25日上午接獲中平路某陳姓住戶指稱，凌晨2時許她向熊貓三點外食平台訂購外食，賴姓外送員送抵一樓時，她請外送員送至樓上，並開啟一樓鐵門，過程中並未覺得不妥，但早上外出時察覺鐵門無法關閉，驚覺已遭毀損，請管委會調閱監視畫面，發現是凌晨外送員送餐時踹壞鐵門。

管委會通知賴姓外送員到場，賴坦承送餐時雙手都有餐點，陳姓住戶要他送至樓上，因鐵門未完全開啟，所以才以腳踢開鐵門進入，沒想到可能用力過頭造成鐵門毀損，他願意賠償修復負責。

陳姓女住戶承認，外送員送餐過程態度都很客氣，沒有不悅表情，雖然毀損鐵門但已允諾負責修護，因此沒有進一步提告動作。

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