桃園凶宅法拍強強滴！機捷合宜宅+賓士　為國庫追回逾1600萬元

▲桃園分署法拍會民眾投標踴躍。（圖／法務部行政執行署桃園分署提供）

記者楊熾興／桃園報導

法務部行政執行署桃園分署7日聯合拍賣會，為國庫追回1,721萬餘元，其中拍賣之賓士車、機捷A7合宜宅、桃園市桃園區興二路透天凶宅備受矚目，吸引各路買家搶標，聯合拍賣會當天全部銷佔售完，為國庫追回1,721萬餘元。

▲機捷A7合宜宅為當日拍出最高價。（圖／法務部行政執行署桃園分署提供）

拍賣會上午10時在桃園市桃園區富國路100號拍賣車輛7部，其中車號APA-9191號賓士車（MERCEDES-BENZ，2014年，黑）車況良好，並附有鑰匙一把，以變賣價格73萬元賣出，買主直接開回家。

▲標到賓士車的民眾可直接開回家。（圖／法務部行政執行署桃園分署提供）

拍賣會另在桃園市桃園區中正路1195號1樓拍賣不動產58筆，其中桃園市龜山區青二路一號19樓之8土地建物，為近機場捷運A7體育大學站合宜住宅，兩房附地下一樓平面停車位，生活機能佳且拍定後點交，為法拍市場稀有物件。出現多組人馬搶標，最後由一位張姓女子以784萬1,200元拍定。

▲透天凶宅也以774萬餘元拍出。（圖／法務部行政執行署桃園分署提供）

被外界視為凶宅的桃園市桃園區興二路一戶透天厝，依拍賣公告記載，鄰居表示有非自然死亡情形，仍有民眾投標，最後由一位林姓女子以774萬6,345元拍定。

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