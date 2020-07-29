　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

影／全國首例！桃園居家檢疫男拒繳百萬罰金　嗆：已脫產扣不到...拘提到案管收

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者沈繼昌／桃園報導

新北市籍李姓男子，今年2月間自澳門入境後因嚴重違反居家檢疫規定到處趴趴走，遭桃園市府衛生局裁罰1百萬元，因屢傳不到且李男堅拒繳納，法務部執行署桃園分署28日清晨拘提到案，因李仍拒不繳納，分署執行官向桃園法院聲請裁定管收3個月獲准，28日晚間解送至管收所，成為全國違反居家檢疫拒繳罰金被管收首例。

▲李姓男子今年2月間返國入境後因多次擅自違反居家檢疫規定遭罰百萬元，因拒不繳納28日被執行署桃園分署拘提管收到案，也創下全國首例。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲李姓男子(左二)今年2月間返國入境後因多次擅自違反居家檢疫規定遭罰百萬元，因拒不繳納28日被執行署桃園分署拘提管收到案，也創下全國首例。（圖／記者沈繼昌翻攝）


據執行署桃園分署指出，22歲的李姓男子今年2月29日自嚴重特殊傳染性肺炎流行地區（廈門）入境，依法應配合居家檢疫至3月15日解除，但李男多次擅離居家檢疫地點，經桃園市警局桃園警分局查獲，市府衛生局依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條第2項規定，裁罰最高金額1百萬元，行政裁處書於3月13日送達李男住處，李男提起訴願，但未於期限內繳納百萬罰鍰，依訴願法第93條第1項規定，訴願原則不停止原處分執行，案經移送在4月14日移送桃園分署執行。

桃園分署受理後，先執行李男薪資與銀行存款債權，但僅徵得2千餘元，因李男已無其他財產可供執行，即通知其居住在新北市八里區父母出面協助處理，但據李母告知，李男與家人少有聯絡，經多次通知李男至桃園分署報告財產狀況均置之不理，執行人員多次至其訴願時所留地址查訪，都未遇上李男。

▲執行署桃園分署28日傍晚將李姓男子拘提管收，創下全國首例。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲執行署桃園分署28日傍晚將李姓男子(左二)拘提管收，創下全國首例。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園分署調查，過程中，李男甚至打電話嗆書記官：「為何一直傳我去問？去也沒用，財產我都移轉掉了，你們扣不到，我不會去，也不想繳，隨便你們。」分署即依法聲請桃園地院裁定准予拘提李男，前後共4度拘提，28日上午7時許在桃園區某社區內，順利在其老闆、友人準備出門上工之李男拘提到案。

李男偵訊時，針對銀行資金與實際住所均拒不報告，表示要等訴願決定結果讓其滿意後再繳納罰鍰，甚至怒嗆執行官：「政府是很缺錢嗎？」分署遂於28日下午向桃園地院聲請管收李男，法官依據分署調查所得具體事證，認為李男慣用「i-Phone 11」手機，且電信資費每月9百餘元，4個月內出國旅遊2次，認定其顯有履行義務之可能，故不履行之情事，此外還查出李男在居家檢疫前，短短12天其銀行存款帳戶即匯入33筆款項，金額合計達109萬元，但第1次趴趴走被警方查獲後，該帳戶即未再使用，認定其就應供強制執行財產顯有隱匿、處分之情事，李男拒不告知其實際住居所且屢傳不到，顯有逃匿之虞，裁定准予管收3個月，傍晚即解送至法務部矯正署桃園看守所附設管收所。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►「我剛跟妳老公...」小三侵門踏戶搶人　員警妻求償百萬結果出爐

►影／通緝男2樓衝8樓...坐女兒牆喊：不想生日被抓　女友拿飲料勸降

►桃園翁雨中巡菜園摔溝圳　家屬等不到人急報警...滿身泥濘獲救

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
《屍速》女星「緊急送醫」宣告不治　胰臟癌病逝
全國首例！桃園居家檢疫男趴趴走拒繳百萬罰金　遭拘提管收
客庄券LINE官帳擠爆了！查詢中獎頁面停格「登錄結束」
快訊／連千毅遭判囚7年！法官裁定「450萬元交保」限制住居
南投酒駕累犯狂衝恐怖影片曝！護理師遭撞「全身骨頭幾乎斷光」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

公司裡驗出懷孕！她自爆「不是男友的」曝生父身分：乾哥哥…正宮見監視器氣炸

做公益助更生又拼振興經濟　幸運草市集500元券換600點

首宗消費券淪詐騙工具！他900元買1700三倍券　加值驚知「已過期12年」

六合夜市火警！名產店遭波及損失300萬　海產店闆娘：至少5小時無法營業

影／全國首例！桃園居家檢疫男拒繳百萬罰金　嗆：已脫產扣不到...拘提到案管收

快訊／連千毅遭判囚7年可以回家見妻小！　法官裁定「450萬元交保」限制住居

連千毅一審6罪判囚7年苦窯　委任律師葉銘進曝下一步

驚悚影片曝！南投酒駕累犯衝進候車亭　護理師遭撞「全身骨頭幾乎斷光」命危

花蓮男載孕妻「羊水破腹劇痛」奔警所　警消接力開道送醫順產

網傳「泰籍移工染疫足跡」假的啦！　桃市府：散布恐觸法

雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！

《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

開箱「富地市場」！全國最美夜市 異國美食搭配木質系攤位像到日本

鬼鬼7個月沒工作「坐助理機車省錢」　多了時間「想談戀愛」...狂cue禾浩辰XDD

小姐妹下樓取餐遇超暖心外送員 幫注意來車、目送兩人平安進門

交往洋男友1年「突掏驗孕棒」：2個月了！　爸媽超豁達「怎麼過隨便妳」…何美傻眼

艾成、王瞳登記結婚！！　霸氣告白：我有一顆為瞳瞳捨命的心

公司裡驗出懷孕！她自爆「不是男友的」曝生父身分：乾哥哥…正宮見監視器氣炸

做公益助更生又拼振興經濟　幸運草市集500元券換600點

首宗消費券淪詐騙工具！他900元買1700三倍券　加值驚知「已過期12年」

六合夜市火警！名產店遭波及損失300萬　海產店闆娘：至少5小時無法營業

影／全國首例！桃園居家檢疫男拒繳百萬罰金　嗆：已脫產扣不到...拘提到案管收

快訊／連千毅遭判囚7年可以回家見妻小！　法官裁定「450萬元交保」限制住居

連千毅一審6罪判囚7年苦窯　委任律師葉銘進曝下一步

驚悚影片曝！南投酒駕累犯衝進候車亭　護理師遭撞「全身骨頭幾乎斷光」命危

花蓮男載孕妻「羊水破腹劇痛」奔警所　警消接力開道送醫順產

網傳「泰籍移工染疫足跡」假的啦！　桃市府：散布恐觸法

【奧斯塔羅】遇到問題時，你是個勇於表達想法的人嗎？

台灣虎航x希望兒童合唱團打造原創機上音樂　未來在A320neo新機能聽到

國銀拚紓困貸款金額破1.4兆！　金管會肯定14家銀行「全力推動」

【廣編】黃鴻升「AES最狂跨界聯名」你敢穿上身嗎？攜手杜蕾斯詮釋「新性敢精神」

獨／「一滴血」惹怒白虎刺青男　小孩不是我的！醫曝「綠帽時間」：當兵

中職／黃恩賜下二軍　丘昌榮：調整一下

兆豐銀前5月發卡數公股銀之首　搶年輕人心占率首發「BT21」卡

華碩攜手英特爾贊助失親兒創作　捐贈百萬軟硬體資源力挺

陽台傳怪聲！他一看竟是「歐洲雕鴞」帶3隻巨型寶寶築巢

康是美挖寶父親節好禮！「髮旺旺髮根滋養精華液」買一送一　頭皮護理洗髮精399元加量不加價

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

社會熱門新聞

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

西施失聯2周直覺遇害　父：醜一點就好了

闖樂生療養院探險　4網紅遭法院判刑

苗栗「嬤推孫」過馬路！她被汽車猛撞亡

連千毅挨轟弱智　判決結果出爐

分手談不攏！她慘遭男友重摔載回家性侵

高雄總圖爆偷拍！少男自慰片全PO網　警急介入調查

長太正遭嫉妒　嫩妹遭「剮刑」臉一片片被割下

長灘島「一條線」身分曝　她返台開吉求償180萬

美艷閨密憂男友被迷走「揪團」施暴　寄宿正妹慘成冤魂

老翁闖紅燈撞死　家屬：為何不閃

奪命影像曝！79歲阿祖護1歲嬰遭撞飛亡

社區公廁傳槍響　保全驚見男自戕

9年被偷千萬發票獎金　麥當勞決定不收紙本捐贈

更多熱門

相關新聞

桃園凶宅法拍強強滴！國庫追回逾1600萬元

桃園凶宅法拍強強滴！國庫追回逾1600萬元

法務部行政執行署桃園分署7日聯合拍賣會，為國庫追回1,721萬餘元，其中拍賣之賓士車、機捷A7合宜宅、桃園市桃園區興二路透天凶宅備受矚目，吸引各路買家搶標，聯合拍賣會當天全部銷佔售完，為國庫追回1,721萬餘元。

桃園分署6/2日聯合拍賣會　歡迎選購

桃園分署6/2日聯合拍賣會　歡迎選購

桃園聯合拍賣會　挹注國庫逾千萬

桃園聯合拍賣會　挹注國庫逾千萬

桃園免費傳授　「法拍武林秘笈」

桃園免費傳授　「法拍武林秘笈」

桃園染整廠欠稅　2座大染缸恐法拍

桃園染整廠欠稅　2座大染缸恐法拍

關鍵字：

居家趴趴走挨罰百萬桃園分署拘提管收

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

他查動滋券合作店家超傻眼　驚見「全台迪卡儂都可用」

中籤沒？　動滋券開放網路查詢

熊熊驚爆懷孕10週！　年底帶球嫁

西施失聯2周直覺遇害　父：醜一點就好了

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

客庄旅遊券14萬份開獎！查詢方式曝光

蕭亞軒突拋震撼彈「我的人生大事要發生」

網紅CEO買9000萬內湖豪宅

即／網傳李登輝逝世　台聯：仍在治療中

她買火車對號座竟有人　「大小姐」瞪10秒亮出車票尷尬了

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

姚黛瑋深夜「當街喇舌吸吻」闊嘴大叔

快訊／蔡、賴赴北榮探視李登輝　王燕軍出面說明最新病情

更多

最夯影音

更多
雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！

雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！
《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面