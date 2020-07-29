影／全國首例！桃園居家檢疫男拒繳百萬罰金　嗆：已脫產扣不到...拘提到案管收

記者沈繼昌／桃園報導

新北市籍李姓男子，今年2月間自澳門入境後因嚴重違反居家檢疫規定到處趴趴走，遭桃園市府衛生局裁罰1百萬元，因屢傳不到且李男堅拒繳納，法務部執行署桃園分署28日清晨拘提到案，因李仍拒不繳納，分署執行官向桃園法院聲請裁定管收3個月獲准，28日晚間解送至管收所，成為全國違反居家檢疫拒繳罰金被管收首例。

▲李姓男子(左二)今年2月間返國入境後因多次擅自違反居家檢疫規定遭罰百萬元，因拒不繳納28日被執行署桃園分署拘提管收到案，也創下全國首例。（圖／記者沈繼昌翻攝）



據執行署桃園分署指出，22歲的李姓男子今年2月29日自嚴重特殊傳染性肺炎流行地區（廈門）入境，依法應配合居家檢疫至3月15日解除，但李男多次擅離居家檢疫地點，經桃園市警局桃園警分局查獲，市府衛生局依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條第2項規定，裁罰最高金額1百萬元，行政裁處書於3月13日送達李男住處，李男提起訴願，但未於期限內繳納百萬罰鍰，依訴願法第93條第1項規定，訴願原則不停止原處分執行，案經移送在4月14日移送桃園分署執行。



桃園分署受理後，先執行李男薪資與銀行存款債權，但僅徵得2千餘元，因李男已無其他財產可供執行，即通知其居住在新北市八里區父母出面協助處理，但據李母告知，李男與家人少有聯絡，經多次通知李男至桃園分署報告財產狀況均置之不理，執行人員多次至其訴願時所留地址查訪，都未遇上李男。

▲執行署桃園分署28日傍晚將李姓男子(左二)拘提管收，創下全國首例。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園分署調查，過程中，李男甚至打電話嗆書記官：「為何一直傳我去問？去也沒用，財產我都移轉掉了，你們扣不到，我不會去，也不想繳，隨便你們。」分署即依法聲請桃園地院裁定准予拘提李男，前後共4度拘提，28日上午7時許在桃園區某社區內，順利在其老闆、友人準備出門上工之李男拘提到案。

李男偵訊時，針對銀行資金與實際住所均拒不報告，表示要等訴願決定結果讓其滿意後再繳納罰鍰，甚至怒嗆執行官：「政府是很缺錢嗎？」分署遂於28日下午向桃園地院聲請管收李男，法官依據分署調查所得具體事證，認為李男慣用「i-Phone 11」手機，且電信資費每月9百餘元，4個月內出國旅遊2次，認定其顯有履行義務之可能，故不履行之情事，此外還查出李男在居家檢疫前，短短12天其銀行存款帳戶即匯入33筆款項，金額合計達109萬元，但第1次趴趴走被警方查獲後，該帳戶即未再使用，認定其就應供強制執行財產顯有隱匿、處分之情事，李男拒不告知其實際住居所且屢傳不到，顯有逃匿之虞，裁定准予管收3個月，傍晚即解送至法務部矯正署桃園看守所附設管收所。

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