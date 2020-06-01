桃園分署6/2聯合拍賣會　「尚青」的車輛、透天厝等物件歡迎選購

▲要拍賣的透天美屋。（圖／桃園分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

省錢挑好康，就在「123聯合拍賣會」！法務部行政執行署桃園分署6月2日舉行「123聯合拍賣會」，當日上午10時起，在桃園區富國路100號拍賣車輛8部，其中最新的1部為2018年出廠的本田汽車，排氣量1,498cc，以及 2016年出廠的福特小客車，皆屬「尚青」的車輛，需要代步車的民眾千萬不要錯過。

另外，還有汽車、股票(份)等動產及多筆不動產進行拍賣，以及動產變賣，歡迎民眾屆時到場投標應買、選購。

▲「尚青」的車輛。（圖／桃園分署提供）

同日下午3時，在桃園市桃園區中正路1195號1樓騎樓開放空間，進行不動產投標，受關注的物件如門牌為「桃園市平鎮區金陵路七段187巷60弄47號」及「桃園市龍潭區佳安西路4巷76弄8號」之透天厝空屋，拍定後點交，自住投資兩相宜，值得進場搶標。

▲原「來來百貨」地下一樓980坪生鮮賣場。（圖／桃園分署提供）

其他，還有坐落桃園區中山東路51號第一廣場大樓原「來來百貨」地下一樓980坪生鮮賣場，已進行第二輪拍賣程序，平均每坪只要5萬餘元，歡迎有興趣的民眾至該分署官網瞭解拍賣物件的詳細狀況。

另外，同日下午3時30分起，在本分署1樓進行動產拍賣及變賣作業，拍賣物件包含國票綜合證券、板信商業銀行之實體股票，以及佧德股份有限公司之股份，有意購買的民眾一定要把握機會。本次拍賣會還有多件瓷器進行變賣，歡迎民眾到場選購。

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