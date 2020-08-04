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桃園分署拍賣會電梯別墅不到千萬拍定　16年休旅車只要8000元

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▲桃園分署定期舉辦「123 聯合拍賣活動」。（圖／桃園分署提供）

▲桃園分署定期舉辦「123 聯合拍賣活動」。（圖／桃園分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

行政執行署桃園分署4日進行8月份「123聯合拍賣會」，現場熱絡，位於平鎮的電梯別墅，還有陽信實體股票等物件，均順利拍定，合計共賣得1,031萬4,670元。桃園分署指出，電梯別墅（金陵十二富社區）詢問度最高，該戶別墅有13人投標，其中包含本分署首例通訊標單，最終以973萬9,200元拍定。▲桃園分署定期舉辦「123 聯合拍賣活動」。（圖／桃園分署提供）

▲電梯別墅不到千萬拍定。（圖／桃園分署提供）

桃園分署4日上午進行車輛拍賣程序，甫開賣即以8,000元拍定1輛中華休旅車(2004年出廠)，現場買車民眾意猶未盡，直呼下次還要再來搶標；而下午2時30分開始進行投標的不動產拍賣，時間未到，有意應買的民眾即陸續到場前來詢問相關事宜，其中又以位於平鎮區的電梯別墅（金陵十二富社區）詢問度最高，該戶別墅計13人投標，包含本分署首例通訊標單，最終以973萬9,200元拍定。

另外，實體股票拍賣氣氛也很熱烈，經過15次不斷喊價後，陽信實體股票由台中來的詹先生全數拍定，詹先生開心地表示他還要趕回台中，以後賣股票他都會來參與競標。又，頗受歡迎的名畫、水晶洞、木雕等精品，雖然不斷有人詢問諸如晶洞重量、木雕材質、畫作年份等問題，更有數位民眾現場拍照，表示要回家考慮，但仍遺憾未予售出，將持續在桃園分署等待有緣人帶它們回家。桃園分署每月第一週的星期二下午三時，均定期舉辦「123 聯合拍賣活動」。

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