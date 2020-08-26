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捷克議長訪台進行3次採檢　莊人祥：立院廁所將派人站崗

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▲▼立法院接待捷克參議長訪團防疫規劃說明 莊人祥 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院接待捷克參議長訪團防疫規劃說明。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）30日將率90人代表團抵台訪問，並在9月1日拜訪立法院發表45分鐘的演講，疾管署副署長莊人祥26日表示，捷克參議長參訪團將搭乘專機來台，進出台灣前後總共會進行3次採檢，捷克參訪團使用的廁所還會派人站崗，也會擇定兩部電梯專門供參訪團人員搭乘。

維特齊（Milos Vystrcil）30日將率90人代表團抵台訪問，預計在9月1日上午9時至10時30分於立法院受贈國會外交榮譽一等獎章後，隨後在議場內發表45分鐘的演說，立法院長游錫堃也將贈與鋁合金製成的金色「紀念議事槌」。立法院總務處處長周傑、秘書處處長長吳慧玲與莊人祥26日上午於立法院大門召開記者會，就立法院接待捷克訪團防疫規劃進行說明。

莊人祥表示，本次捷克參議長參訪團的人數較多，但是防疫規格沒有絲毫放鬆，捷克訪團將搭乘專機來台，在進入台灣之前需要檢附三天的陰性證明，在8月30日、9月1日分別會進行兩次採檢，亦即在進出台灣前後總共會有3次採檢，確保將風險降到最低。

莊人祥說明，捷克訪團的活動皆採取團進團出，由外交部準備防疫專車全程接送，到任何參訪地點也一定是全程配戴口罩，並且保持社交距離，在立法院的每個定點也會進行人員分流，並由專人全程陪同，落實全程防護。

莊人祥指出，中央流行疫情指揮中心已經場勘過兩次，並與立法院就參訪動線、採訪點、專用廁所與電梯進行討論，其中捷克參訪團使用的廁所還會派人站崗，另外也會擇定兩部電梯專門供參訪團人員搭乘。

▲▼立法院接待捷克參議長訪團防疫規劃說明 莊人祥 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲疾管署副署長莊人祥。（圖／記者屠惠剛攝）

吳慧玲表示，在防疫優先的原則下，立法院希望能夠盡到待客之道，當天在迎賓進到議場前，會先在議場前的階梯合影，並實施台捷分流、維持安全社交距離，立法院會準備不同顏色的地貼，以最快的速度完成合影。

吳慧玲也說，立法院也會準備台製玻璃瓶裝水供訪團飲用，經過消毒才會將剩餘的水倒入水槽處理，清潔人員亦會全程配戴口罩與手套，並穿著隔離衣與防水圍裙，必要時也會配戴護目鏡與面罩，全程進行嚴密處理。

周傑指出，除接待人員及團員均須全程配戴口罩，當日會做好訪團與辦公區的區隔，避免與非接待人員外的職員工、助理、媒體或洽公民眾接觸。此外，參訪團在進入院區前均須量測額溫，並提供消毒酒精噴霧使用，如發現額溫超過37.5度，將由外交部人員陪同該員離開院區，並視情形通知鄰近醫療院所安排救護車及醫護人員到場處理。

周傑表示，立法院將於8月30日完成室內外空間及廁所等環境清潔及消毒工作，訪團離開後也會經三道消毒程序進行清理，訪團動線規劃採取直線分流行進，雙方人員行進中須保持社交安全距離，台捷媒體也將分區採訪，並設置訪團專用廁所。

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