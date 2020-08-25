前捷克議長訪台前身亡　蔡英文追贈特種大綬卿雲勳章

▲捷克參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）將於8月30日至9月4日訪問台灣，總統蔡英文將在9月3日上午於府內接見訪團，同時也將追贈已故捷克參議長柯佳洛（Jaroslav Kundera）特種大綬卿雲勳章。

針對韋德齊訪台，立法院長游錫堃25日表示，所有防疫措施都會事先讓中央疫情指揮中心看過一遍，務必得到允許才會辦理，同時也兼顧國際禮儀。他屆時也將贈與韋德齊外交榮譽一等勳章，這是有史以來第一次頒發給非邦交國的議長。

總統府發言人張惇涵稍早也表示，蔡英文預計於9月3日上午，於府內接見韋德齊議長訪團；同時，也將追贈已故捷克參議長柯佳洛（Jaroslav Kundera）特種大綬卿雲勳章，感念其堅定友我立場，推動台捷友誼的卓著貢獻。

張惇涵表示，期盼透過此次與韋德齊訪團面對面的互動交流，促進台捷雙方經貿投資、科技醫療、觀光文化等領域深化合作。而總統府也將依照中央流行疫情指揮中心防疫相關指引，以符合國際外交禮儀之方式誠摯接待。

至於為何蔡英文要追贈特種大綬卿雲勳章給柯佳洛，關鍵在於路透社先前的一篇報導，指出柯佳洛本來有意今年訪問台灣，但中國大陸駐布拉格大使館發函給捷克總統辦公室，點名如果他訪台，將針對捷克國內知名企業，包括Skoda、金融機構捷信等廠商進行報復。

在其信函中，也明確指出，對岸認為柯佳洛如果訪問台灣，將被視為嚴重違反一中原則，並屢次強調中國是捷克諸多企業的最大市場，必須為此付出代價。

▼捷克參議院長維特齊（Miloš Vystrčil）可望9月初訪台。（圖／翻攝自維特齊臉書）



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