捷克參議長赴立法院、政大演講　游錫堃還要帶他去宜蘭看這個

▲國立傳統藝術中心。（資料照／記者黃士原攝）

記者徐政璿／台北報導

捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）8月30日將率90人代表團抵台訪問一週，31日14時將先赴政治大學演講，9月1日9時至立法院議場受贈國會外交榮譽一等獎章後發表演說。據了解，身為前宜蘭縣長的立法院長游錫堃，也將在當天下午帶維特齊赴宜蘭，參訪他任內一手規劃的國立傳統藝術中心。

這次捷克訪問團會到立法院的共35人，含8位參議員(包括參議長、副參議長、外交、國防暨安全委員會主席等)、參議院高階文官(秘書長、國際關係處處長及參議院禮賓處處長等)及首都布拉格市市長等。

訪問團抵達立法院後，動線與防疫按照中央疫情指揮中心規定，捷克訪團進入院區及進入議場動線及媒體採訪點均按本國人士與外國人士動線分流原則規劃、進入時量測體溫、乾洗手、戴口罩等。

立法院副祕書長高明秋25日說明，韋德齊9月1日率團訪問立法院發表演說時，動線採「全程分流」，有關議場座位的規劃，捷克訪賓與我國立委皆分坐兩邊，就連廁所也是台灣一邊、捷克一邊。

另根據外交部規劃，韋德齊訪台期間將晉見總統蔡英文、拜訪行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮、衛生福利部長陳時中、科技部長吳政忠、文化部長李永得等行政官員。

▼捷克參議院長維特齊（Miloš Vystrčil）將訪台。（圖／翻攝自維特齊臉書）