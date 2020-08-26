贊同陳時中蓋牌說！陳秀熙主張以「服務型報告」快速公布

▲陳秀熙教授主辦的跨領域新冠肺炎防疫科學說明會。（圖／記者周宸亘攝）

記者洪巧藍／台北報導

彰化萬人血清抗體調查期中報告因為尚未受到同儕審查，台大公衛宣布公布喊卡，衛福部長陳時中昨（25）日受訪表示，現在蓋牌讓社會反而會有很多爭議討論，這沒必要。參與研究的台大公衛教授陳秀熙今（26）日受訪表示贊同陳時中說法，他表示，這件事情對台灣疫情、防疫有重大影響，會想辦法在短時間內把結果配合指揮中心指示以「服務性方式」先對外公布成果。

陳秀熙今（26）日召開跨領域新冠肺炎防疫科學說明會，會前受訪表示，同儕審查確實為目前卡關最重要關鍵，目前傾向於兩方向突破，包含快速審查，或者因社會重大疫情事件，尋求學術支持，不用拘泥研究報告把結果公布給大家。他強調，期中報告早已寫好在計畫主持人手上，而這份報告對國家防疫安全有保障，也可以顯示，為何台灣過去沒有發生社區流行的重要證明。

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陳秀熙說，由於自己已經不是台大公衛副院長，無法代表台大公衛學院，但他個人身為國家栽培教授，有責任與義務把結果公布給社會大眾。會以最快時間克服前面所說的困難，在很短時間可以把結果以服務角色與方式公布給社會大眾。

陳秀熙指出，公開審查有很多方式，有快速同儕審查，還有發表文章同儕審查等不同做法，希望用最快速方式達成任務。他強調，如果這個是社會大眾所期待，應該超越學術，以服務型方式對全國民眾做交代，而不是基於小小學術氛圍來談論這件事情。他個人很贊成支持指揮中心，以服務方式讓報告可以順利在全國民眾監督之下，報告出來。