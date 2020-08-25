林鄭月娥指普篩被抹黑　部分專家有「政治算計」應感到羞愧

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港政府近期大力推廣免費普篩，但卻受到許多批評，質疑參與後DNA資訊會被「送中」，還有專家公開呼籲大眾不要參與。對此，香港特首林鄭月娥指出，自從擴大篩檢計劃推出後，不斷遭到所謂專家、醫生的「抹黑」，這些人只有一個目的，就是政治算計，找事情抹黑中央，破壞香港與中央的關係。

林鄭月娥25日上午召開記者會，回答有關普篩的議題，她表示，為甚麼會有一部分人士不參加篩檢，這個問題不應該由她回答，應該由自從推出這個計劃後不斷去抹黑這個計劃、不斷去找藉口叫市民不要參加這個計劃的所謂專家、醫生和一般人來回答。

林鄭月娥提到，這些專家阻止香港市民參與篩檢計劃只有一個目的，就是政治算計，找一件事抹黑中央、破壞香港與中央關係的目的，除此之外，她想不到有別的目的。

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同日下午，林鄭月娥又在臉書上發文表示，中央政府一直十分關心香港的情況，積極回應特區提出的請求，香港會用好中央政府給予的支持，盡快有效地落實普及社區檢測，為市民提供「願檢盡檢」。

林鄭月娥提到，即使在內地（大陸）疫情嚴峻時，中央也一直給予物資及協助滯留內地與海外的港人回港，現在內地疫情比香港穩定，內地人民沒有如某些香港政客掛在口邊的「封關」、「播毒」、「別有用心」等污蔑說話，而是更大力度支援香港，且內地支援人員到港工作，也十分尊重香港的制度，所有工作依據香港法例法規進行，充分體現香港在「一國兩制」下的特殊地位。

林鄭月娥強調，面對中央無私支援香港，那些不斷藉機抹黑中央和破壞特區和中央的關係的人理應感到羞愧。

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