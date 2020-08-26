上海成人展竟現「房思琪」情趣品　廠商被起底怒嗆：名字不屬誰

▲有廠商用「房思琪」作為情趣桌遊角色名稱。（圖／翻攝自微博）



記者崔子柔／綜合報導

已故作家林奕含在2017年出版《房思琪的初戀樂園》，內容描述少女遭補習班老師性侵後崩潰的歷程，最後她的死也被父母證明與誘姦事件相關。然而上海成人展竟出現以「房思琪」作為名稱的情趣桌遊，負責人甚至還嗆聲稱名字只是巧合，「根本不怕」。

根據大陸《網易新聞》報導，上海成人展自21日起開展3日，有大陸網友就在微博上PO出這組「房思琪桌遊」，說滿心期待去看展，看到這個直接「氣到吐血」。

▲網友在微博PO文。（圖／翻攝自微博）



這套桌遊屬於「趣蒲團桌遊」系列，出自瀋陽伯倫科技有限公司，該公司負責人起初受訪時還回應，「小說沒看過，我們都不知道，這東西太巧合了，無意侵犯任何人」，更嗆「我們根本不怕，姓名不是誰的專利」。

不少大陸網友看不下去，表示「改名叫上海公狗展好了」、「雖然是成人展，還是有點人性吧」、「只能祝這種垃圾公司早日倒閉了」、「拿別人的傷痛來做噱頭，可恥」、「林奕含死了，但是還有很多『房思琪』還活著，我尊重創作自由，也請這個設計者尊重別人的生命」。

▲該廠商惹怒一票大陸網友。（圖／翻攝自微博）



上海國際成人展組委會昨日發聲明讉責業者的行為，要求鄭重道歉，並下令之後該業者不得再參與上海國際成人展。

瀋陽伯倫科技有限公司生產經銷和批發計生用品、成人玩具、延時產品、情趣內衣，註冊資本100萬元，該公司今年6月11日申請了「趣蒲團」商標，商標狀態為「等待實質審查」。