林鄭月娥：香港公共財政情況嚴峻　不會再有大量動用公帑政策

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港政府新一份「施政報告」將於10月公布，各界關注會否包含新一波振興經濟政策。對此，香港特首林鄭月娥25日表示，香港的公共財政情況嚴峻，新一份報告不會再有很多動用公帑的措施，但會推出加強治安、公共衛生，以及經濟的防備措施。

林鄭月娥指出，她上任的3年來在教育、福利、醫療，以及長者退休各方面大量投資，經過疫情及過去一年的動亂，還有很多外來的衝擊，其實是時候檢視如何能夠加強香港的防備，不只是治安方面的防備，還有經濟方面的防備、公共衞生方面的防備，讓香港更有能力應對將會在日後出現的挑戰。

林鄭月娥強調，她還不能透露「施政報告」的內容，唯一可以說的是香港的公共財政出現了非常嚴峻的情況，「接下來的『施政報告』不會再有很多需要動用公共財政的新措施。」

此外，香港勞工及福利局局長羅致光近日在節目談到林鄭月娥時，提到「權力的負面影響很大」。對此，林鄭月娥表示，沒有留意到羅致光是在說她，以為羅致光在講自己，從一個政客加入來做一個官員，可能有一些感受，但對她來說，40年如一日，都是當時的初心，是為了服務市民，「我會以更加謙卑的態度聆聽社會的意見，為香港的未來繼續打拼。」