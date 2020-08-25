▲ 新北打造首座兒童專屬圖書館，林口李科永紀念圖書館2021年底完工。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

坐落於林口的新北市李科永紀念圖書館於25日舉行開工動土典禮，佔地約251坪，將打造新北市首座兒童專屬複合式的生活閱讀空間，讓大小朋友都能沉浸書海，享受閱讀的樂趣。

李科永紀念圖書館於25日舉辦開工動工典禮，新北市副市長吳明機、李科永文教基金會董事長李鵬雄、新北市議員蔡淑君、立法委員洪孟楷、新北市文化局長龔雅雯、林口區長藍品畯、以及地方人士等均到場參與動土儀式。

副市長吳明機表示，李科永紀念圖書館位於林口舊館基地，林口地區人口即將邁入12萬，隨著機場捷運通車、生活機能發展完善的帶動下，有許多新移入人口與年輕小家庭，考量在地親子空間休憩需求，李科永紀念圖書館特別規劃成兒童專屬的生活閱讀空間，提供家長與小朋友友善的親子閱讀環境。

▲ 林口李科永紀念圖書館透視圖。

吳明機特別感謝李科永文教基金會李鵬雄董事長，為了讓圖書館的整體設施更完善，追加工程興建經費，由原本的3500萬提升至4000萬，未來將可讓林口地區的民眾享受全家人共讀共樂的休憩時光。

現場副市長吳明機代表新北市感謝蔡淑君議員的積極協助，促成了新北市李科永紀念圖書館的誕生。李科永紀念圖書館位於原公園路的林口舊館，2016年舊館因建築物氯離子含量過高，基於使用安全的考量，在蔡淑君議員的大力奔走、協調溝通與凝聚地方共識的努力之下，匯集各界資源，讓舊館拆除重建，並於25日正式動土開工，2021年完工後，將可豐富地方閱讀資源，成為親子共讀休憩最佳場所。

新北市李科永紀念圖書館位於林口區公園路及仁愛一路交叉口，面積約251坪，李科永基金會捐贈4000萬工程經費，2層樓的綠建築設計兼具環保與智慧化，打造新北市首座兒童專屬複合式生活閱讀空間，預計2021年底落成啟用。

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