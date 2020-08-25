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「沒有共產黨，就沒有新中國」！　趙立堅嗆：美個別政客妄圖搞十字軍東征

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▲▼中國駐休士頓領事館。（圖／路透）

▲趙立堅說，中國堅持和平發展道路、反對霸權主義。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

中美關係降至冰點，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前訪問以色列時，再次批評中國共產黨，並稱相信國際社會對「中共威脅」看得很清楚。對此，中國外交部發言人趙立堅今（25）日以兩個反問回擊，並強調「沒有共產黨，就沒有新中國」。

中國外交部25日的記者會上，趙立堅以「這個政客」比喻蓬佩奧，說對方出於意識形態偏見和一己私利，大肆對中國污衊抹黑，而中國絕不會任由其胡作非為、混淆視聽。

趙立堅舉出官媒《人民日報》以3全版刊登題為「蓬佩奧涉華演講的滿嘴謊言與事實真相」的文章，指出其中大量的事實和真相都能夠證明蓬佩奧之流無視歷史、罔顧現實、充斥冷戰思維和零和博弈理念的謊言是多麼荒謬可笑。

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲趙立堅。（圖／路透社）

不僅如此，趙立堅還補充兩點反嗆，美國個別政客把中共和中國政府當作「異教徒」，妄圖搞「意識形態十字軍東征」，用心險惡。只要中國堅持走獨立自主、和平發展的道路，「只要不走『美國設計的道路』，他們就視中國為『眼中釘』，逢中必反。」

「沒有共產黨，就沒有新中國。」趙立堅強調，任何人都無法對中國共產黨受到中國人民擁護和支持的現實視而不見，任何改變甚至遏制中國的企圖都不會得逞，注定失敗。

趙立堅提到，《中國共產黨章程》和《中華人民共和國憲法》都明確表明，中國堅持和平發展道路、反對霸權主義，相比之下，美國從未作出過像中國這樣的政策宣示。

最後他反問，放眼當今地區和國際熱點敏感問題，有哪個是中國造成的？又有哪些問題的背後沒有美國個別政客「忙前忙後」的影子？這些人必須認清並接受的現實是，對包括美國在內的國際社會而言，中國是促進全球和平繁榮的積極力量而不是消極因素，是機遇而不是威脅。

▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

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