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川普撂「美中脫鉤」說　趙立堅：兩國沒必要相互排斥

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▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國總統川普11日曾指出，「如果拜登當選，中國將會擁有我們的國家」，並且不排除與中國經濟脫鉤的可能性，接著在23日的進一步表示，如果中方在某些方面不正確對待美國，他必定會讓美中脫鉤。對此，中國外交部發言人趙立堅在24日的記者會上以三點回應，指出中美理應以合作而不是「脫鉤」來推動兩國關係的發展，並為這個世界承擔起應盡的責任。

在中美緊張關係趨於緊張之際，再加上美國總統大選即將來臨，川普在選戰中不斷批評對手拜登親中立，如果讓他贏得11月的大選，中國就會擁有美國，並宣稱北京將代表拜登干預大選。

在24日的例行記者會上，有記者詢問趙立堅對於這番言論的回應。對此，趙立堅表示，第一，中美合作是互惠互利的，不是單向的。中美建交以來，雙方各領域務實合作不斷拓展，給兩國和兩國人民都帶來了巨大好處，美方也從中受益匪淺。美國一些政客拋出的吃虧論、恩賜論等種種涉華謬論，其實質是出於意識形態偏見渲染「中國威脅論」，鼓吹冷戰和零和博弈思維，既不符合事實，也不尊重歷史，完全是在開歷史倒車。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

趙立堅接著說，第二，中美兩國發展不是非此即彼的關係，沒有必要相互排斥，完全可以相互借力、相互成就。中美理應以合作而不是「脫鉤」來推動兩國關係的發展，並為這個世界承擔起應盡的責任。

最後，趙立堅強調，第三，中國對發展中美關係的政策立場一以貫之，保持高度的穩定性和連續性。同時我們也做好了中美關係爬坡過坎、經歷風雨的準備。我們敦促美國一些政客糾正錯誤，回歸理性，正確看待和處理中美關係，停止損害中方利益、抹黑攻擊中國，推動中美關係早日重回正軌。

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