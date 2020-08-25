新華社深夜發3萬字長文！26點斥美軍航行台海：中國從無「侵略擴張基因」

▲《新華社》發表3萬多字的評論反駁蓬佩奧。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

中美關係持續惡化，新華社25日凌晨發表社評，對美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7月底在尼克森圖書館發表的演說一一進行反駁，批評美國強化在台灣海峽執行自由巡航行動，「中國從來沒有侵略擴張的基因，中國對外政策保持著連續性、穩定性。從未擴大自己的主權聲索。」

▲蓬佩奧在加州尼克森總統圖書館發表演說。（圖／路透）

在該篇《蓬佩奧涉華演講的滿嘴謊言與事實真相》的社評中，大篇幅反駁蓬佩奧7月23日在加州「尼克森總統圖書館暨博物館」所發表的演說，共列出26點，長達3萬多字。

其中，文內針對蓬佩奧「美國應該通過強化在東海、南海及台灣海峽自由巡航行動、組建太空部隊來防止中國侵略擴張」的說法指出，「錯！」，5000年文明孕育的中國從來沒有侵略擴張的基因；中國對外政策保持著連續性、穩定性；中國一貫嚴肅認真履行包括《聯合國憲章》《聯合國海洋法公約》在內的國際法，從未擴大自己的主權聲索。

▲雷根號。（圖／U.S. Navy）

文章接著批評美方，稱在川普政府上任後，把南海的「航行自由」等同於軍事行動自由，已在南海地區搞了20多次所謂「航行自由行動」，今年以來，美國軍機在南海活動近3000架次，還把雙航母艦隊開到南海大搞軍事演訓，鼓動其盟友和夥伴也把軍艦開到這片海域，唯恐南海不亂，「美方舉動嚴重損害地區和平安寧，不符合所有南海沿岸國的利益。」

▲港版國安法。（圖／路透）

另外，文章第20點反駁「中國共產黨加強對香港管控，香港民主自由受到壓制」的說法，稱回顧150多年的英國殖民統治，沒有民主，沒有一任港督是由港人民主選舉產生，且世界上100多個國家的憲法都規定，行使基本權利和自由不得危害國家安全。

文章接著稱，香港國安法僅針對分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪四類犯罪行為，懲治的是極少數嚴重危害國家安全的犯罪分子，保護的是遵紀守法的絕大多數香港市民。

文章還強調，隨著1997年香港回歸中國，《中英聯合聲明》中所規定的與英方有關的條款已全部履行完畢。《中英聯合聲明》關於對港的基本方針政策是中方的政策宣示，已充分體現在全國人大所製定的基本法中。中方有關政策都沒有改變，中方會繼續堅持。