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疫苗不會即刻終結疫情！南韓專家點破關鍵　長期封鎖無助根絕病毒

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▲▼南韓防疫當局表示，新冠治療藥劑可望年內投入使用。（圖／達志影像）

▲南韓累計1萬7945人感染新冠肺炎，310人染疫病逝。（圖／達志影像）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情自本月中以來，每日確診數均以3位數的趨勢增加，多數集中大首爾地區。根據公共衛生專家25日最新說法，即便疫苗研發問世，疫情流行也不會立即宣告終結，長期封鎖措施無助於根除病毒。

韓聯社報導，南韓面對當前未知感染途徑的確診個案出現，防疫工作壓力漸增，更引發外界針對第2波疫情流行的擔憂，教育部更下令，首都圈中小學明起全面改為線上授課直到9月11日止，僅正在準備大學入學考的高三生除外。根據中央防疫對策本部最新統計，截至25日零時，南韓新增280例確診個案，累計1萬7945人感染新冠肺炎，310人染疫病逝。

「疫苗最早有望在明年春天研發出來，但無法保證疫苗的有效性及安全性」，但中央新興疾病控制臨床委員會主委吳明燈（Oh Myoung-don）坦言，新冠病毒感染的部位為上呼吸道，是疫苗難以精準到位的地方，因為在免疫這一塊，上呼吸道屬於外部表面。

吳明燈也認為，光是疫苗問世，仍無法阻止現階段疫情流行的趨勢，「美國食品藥物管理局把疫苗批准門檻設定為50%」，要達到100%有效是相當困難的事情。

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