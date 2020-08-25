全球醫療用品對中國依賴加深…進口比例增至80％！　貿易額增至92億美元

▲全球從中國進口醫療防護用品的依賴度越來越高。（圖／ 路透社）



文／中央社

日本經濟新聞報導，隨疫情在全世界擴散，醫用口罩與手術服等醫療防護用品（PPE）需求飆升，而中國是主要出口國，各國向中國進口PPE的比例，從1月的6成提升到約8成。

報導指出，全球從中國進口醫療防護用品的依賴度越來越高，日本的口罩從中國進口比例高達96%，日本、美國與歐洲各國都對醫療用品過於依賴中國的風險提高警戒，希望提高國內生產比例或向不同國家採購，但仍相當困難。

聯合國貿易統計顯示，醫護人員防止感染的4種主要用品（口罩、手術服、防護衣、護目鏡）世界貿易額，近期急遽增加，主因是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴大，需求大幅提高。

面對全球急速成長的醫療防護用品需求，只有中國擁有足以應對的生產力，全球對從中國進口醫療防護用品的比例，從1月的平均59%，提高到5月的83%。

例如醫用口罩的世界貿易額，1月約為9億美元（約新台幣267億元），5月大增到約10倍的92億美元。5月時，日本從中國進口醫用口罩的比例高達96%，比1月上升16個百分點；美國為92%，比1月增加20個百分點；歐盟為93%，增加45個百分點。

手術服方面，5月時日美歐從中國進口約8到9成，大幅高於1月的4到6成。

▲美國4月豁免中國進口醫療用品加徵的關稅。（圖／達志影像／美聯社）



各國依賴中國進口醫療防護用品程度提高的原因，除了中國擴大出口來滿足全球激增的需求，還有各國在增加從中國進口同時，還限制對外出口，例如美國4月起陸續限制醫用口罩等醫療用品輸出，同時豁免中國進口醫療用品加徵的關稅。

但過度依賴中國有所風險，像日本過去跟中國在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）問題上對立時，中國便限制稀土出口日本。

日本已透過補助金制度，來提升國內醫療防護用品的生產能力，但要降低對中國的依賴並不容易，中長期來看也可能會有供給過剩的價格競爭風險，不少企業對新增設備投資採取慎重的態度。