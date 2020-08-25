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陳時中籲台大公衛「萬人驗抗體」別蓋牌！ 陳秀熙：部長講了就公布

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▲▼台大公衛教授陳秀熙。（圖／記者洪巧藍攝）

▲陳秀熙說，如果今天屬於重大疫情，很希望由指揮中心協調公布疫情，幫助彰化縣衛生局。（圖／記者洪巧藍攝）

記者許展溢／台北報導

彰化衛生局和台大公衛學院合作，6月啟動新冠肺炎血清抗體調查，原本預計今（25日）公布，卻臨時喊卡，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中對此表示，對大眾而言這是「重要資訊」，沒有蓋牌必要。參與計畫之一的台大教授陳秀熙回應，其中報告都已完成，若因重大疫情，只要大家有共識，樂見其成公布。

陳秀熙受訪先表示，此計畫民眾都有簽過同意書，是按照政府倫理法則在做，計畫主持人詹長權也說過依法則做，每份同意書計劃案件都有不同形式，至於同儕審查有很多種方式，報告都寫完了，要思考如何透過審查程序完備，比較重要的是希望重大疫情，突破學術必要，但學術有學術準則，沒有同儕審查制，沒辦法對外發表，如果今天屬於重大疫情，很希望由指揮中心協調公布疫情，幫助彰化縣衛生局。

請繼續往下閱讀...

媒體問到連日跟詹長權是否受到很大壓力？陳秀熙說，沒有很大壓力，是為民眾服務，這6個月來所有事情都是為了台灣民眾，重申沒有什麼壓力，且疫情還沒結束，還是要為民服務，因此覺得還好，且跟彰化縣衛生局合作很多年了，不是只有新冠肺炎疫情。

▲▼衛福部長陳時中受訪談時事。（圖／翻攝東森新聞）

▲陳時中呼籲台大公衛別蓋牌。（圖／翻攝東森新聞）

陳秀熙表示，希望這份報告能夠在大家有共識下，將結果趕快讓大家都知道，但遲無法公開是卡在倫理、同儕審查？他強調絕對不是倫理，也不該和同儕劃上等號，這跟普篩跟入境檢查不同一樣。陳秀熙解釋，同儕審查是報告寫完後在學術界，一定要透國某種程度發表，是研究計畫，除非是重大疫情有「特殊考量」，否則身為學術一份子，無法違法這些規則。

陳秀熙接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，國家疫情若有需要公布，只要陳時中跟台大公衛講一下，是很樂見其成，但這只是希望，也不能強迫指揮中心，最後還是要尊重指揮中心。至於最快何時？陳秀熙說，要看學院和衛生局行程，只能說期中報告已做完，但因學術審查同儕原則，個人是研究者，不能用個人意願去做這些事，不過大家若認為疫情重大，可以協助衛生局跟台大發表結果，很樂意，前提是必須基於大家共識。

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中央流行疫情指揮中心陳秀熙詹長權陳時中彰化衛生局血清抗體

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