女友爸交待「不可劈腿」後過世...他答應了還偷約炮！下面2粒快「被祂捏爆」

▲男子答應了過世的長輩不會劈腿，結果還是忍不住約炮，誇張的是，開房的費用還用公司統編報帳！最後男子硬不起來，下面2粒還差點被捏爆，痛苦下場讓網友感到超療癒。（圖／翻攝自臉書靈異公社）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名男子23日瞞著女友，開車載其他女人到摩鐵開房間，結果不但硬不起來，睪丸還像是被人掐著般痛不欲生，只能草草結束偷吃行程。原來男子曾答應女友的爸爸（剛過世不久）不會劈腿，結果偷跑去摩鐵亂搞，男子同事將過程PO上臉書問，「看醫生還是去行天宮？」網友直呼，「真的『鬼扯蛋』」

據了解，該男子女友的爸爸在過世前，曾交代要好好對待他的女兒，不可劈腿，結果男子在23日找了女性友人「去慶祝823炮戰62週年」，該摩鐵距離女友的爸爸的長眠處僅4公里。

後來偷吃男在關鍵時刻硬不起來，並感到蛋蛋很痛，像被人捏著，只能草草結束偷吃行動，24日回公司上班仍然在痛，同事決定將其經歷PO上網提醒眾人，「農曆七月別亂來，答應的事要記得」，並提問「，該看醫生還是去行天宮？」

網友看了紛紛按讚並說，「沒掐爆它真的是便宜他了」、「掐得好，掐得好」、「應該不是同事吧……（明明就是你吧）」、「鬼扯蛋！」、「掐得好，不要隨便答應承諾」、「看這麼多的故事，這個我就信了」、「現世報」