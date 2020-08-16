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桃園妹慘遭狂毆！14天後再因「洗澡洗太久」被活活打死…生前苦哀求：放過我

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▲桃園女因債務糾紛、洗澡洗太久積水流出浴室被活活打死。（資料圖／中壢警分局提供）

▲桃園女因債務糾紛、洗澡洗太久積水流出浴室被活活打死。（資料圖／中壢警分局提供，下同）

記者戴若涵／桃園報導

桃園一名吳姓女子2017年因與女友有7萬元的債務糾紛，竟遭4人輪番毆打，她因此報警提告，隔天2人分手。但2個星期後，她又再度遭前女友及另名男子狂毆，甚至因洗澡洗太久溪水流出等原因，總共遭4度施暴，最後氣息微弱癱倒在地，送醫搶救仍不治身亡。日前她提告傷害部分，判決出爐！

判決指出，吳女因與秦姓女友有金錢糾紛，又與另名李姓男子因機車問題起爭執。2017年12月5日凌晨0時30分左右，秦女、李男、李男友人巴男及另外一名游姓男子等4人在秦女住處內毆打吳女。過程中秦女以徒手或棍棒，李男以徒手方式，巴男用腳踹、安全帽，游男則揮拳、使用鋁棒，一行人輪番狂揍吳女，導致對方四肢、腹部、背、臀腿、臉頰、眼眶等處全是傷，可說是全身傷痕累累。

事後吳女報警處理，2017年12月6日2人分手。沒想到毆打事件才過了2個星期，吳女與秦女再度為了7萬元債務大吵一架。秦女一怒之下持黑色鐵棍、安全帽、木棍、衣架、藍色吹風機等毆打吳女，後來又因為吳女洗澡洗太久，浴室積水流進房間內，出手狂毆吳女。

同年月12月20日一早秦女又與吳女發生爭執，她聯合19歲巴男抄起銀色鐵棍就是一頓狂打，接著轉身出門買午餐，返回租屋處後，秦女、巴男見吳女沒有將地板清乾淨，竟又再度施暴，24小時內共毆打吳女4次。

2人直到見吳女呼吸微弱大字型癱倒在地，這才驚覺事情大條，趕緊打電話通報救護人員，但渾身是傷的吳女仍因廣泛性體表瘀傷，導致橫紋肌溶解，並引起代謝性及心臟休克，到院前便不幸身亡。

▲桃園女因債務糾紛、洗澡洗太久積水流出浴室被活活打死。（資料圖／中壢警分局提供）

桃園地方法院審理後，針對2017年12月5日的犯行，分別依傷害罪判秦女、巴男有期徒刑6月、5月，均得易科罰金；游男事後坦承犯行，且已與吳女庭外和解，日前被依成年人與少年共同犯傷害罪，判處拘役20日，得易科罰金2萬元；至於未成年的李男則另由桃園少年法庭處理。

另外，針對秦女、巴男將人活活打死的事件，桃園地方法院認為，2人犯案過程中無視吳女哀求「放過我」持續施暴，手段殘忍、犯行重大，依傷害致死罪判秦女有期徒刑13年、巴男有期徒刑8年；案經上訴，高等法院認為，秦女因7萬元債務、巴男因吳女的血跡沾到外套，就長時間毆打吳女，罪行非輕，但因2人在罪刑還沒被發現前報警，符合自首條件，改判秦女、巴男有期徒刑6年8月、6年。

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