上海「台灣輸出」個案為南部70多歲女　離台前曾聚餐「匡列33人」

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

上海市衛生健康委員會昨（24）日上午通報其中1例來自台灣的境外移入，為一名台灣居民。指揮中心發言人莊人祥表示，該個案為我國70多歲女性，在南部獨居，8月15日出境至上海，當天採檢顯示為陰性，後續於檢疫中21日出現喉嚨痛症狀，採檢確認陽性。調查她離台前曾有和親友聚餐，初步匡列33名接觸者，其中14人已經完成PCR檢驗都是陰性，另外進行抗體檢驗中。

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根據上海市衛健委通報，8月23日0—24時，通過口岸聯防聯控機制，報告5例境外輸入性新冠肺炎確診病例；其中一例為台灣人，在台灣生活，8月15日自台灣出發，當日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，期間出現症狀，綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

莊人祥今日表示，昨天上海新增1例當地檢驗陽性個案，為我國70多歲女性，獨居，8月15日出境上海，上海當天採檢陰性，安排到防疫旅館檢疫，21日出現喉嚨痛，採檢出陽性，23日轉至隔離治療。

24日就有接獲陸方通知，台灣友人也主動進線告知用餐接觸，匡列33名接觸者，採檢其中14人，這14人已經進行核酸檢測陰性，血清抗體檢測中。

莊人祥說明，這名個案去年11月入境後一直待在台灣，至於匡列採檢接觸者因為都是從11日至15日之間，推估可能因為個案要遠行而聚餐，也有人開車送他去機場，接觸較為清楚故先行採檢；其他幾人則是新的資訊，是否也需採檢還在評估當中。

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