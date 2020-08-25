疫情低谷快結束了　專家預警備戰只剩30天

圖文／鏡週刊

彰化縣衛生局自推「精準篩檢」被質疑「逆時中」遭政風調查，掀起國內對於入境普篩與否的政策辯論。不過，相較藍綠攻防普篩，前疾管局長蘇益仁接受本刊採訪直指，未來只剩關鍵30多天，可以替入秋後的疫情備戰，這是比辯論入境普篩更重要的事。

蘇益仁表示，離入秋剩不到2個月，現在討論入境普篩效益不大，除非國內外疫情有變化，否則政策不需調整，反倒10月起進入流感季，如何在檢疫、快篩等層面應付流感、新冠肺炎2種傳染病大流行？流感疫苗足夠嗎？民眾會否因預期心理而搶打疫苗引恐慌？才是當務之急。

他表示，篩檢調查有無社區感染個案不是壞事，但這跟要不要入境普篩是二回事；若社區中僅有萬分之一的無症狀感染者，對防疫影響不大，但達萬分之5至10可能就有社區傳播風險，例如東京就有萬分之10人口感染。

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中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥則說，觀察正處流感高峰期的南半球國家，流感疫情不重，可能與民眾習慣戴口罩有關，台灣屆時若出現發燒患者，未必全都要隔離，仍會判斷有無接觸史等風險因子，有症狀則先施以抗病毒藥物，另今年流感疫苗已備妥600多萬支，避免流感與新冠肺炎症狀難辨別，鼓勵公費對象或負擔得起的自費民眾都可踴躍施打。



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