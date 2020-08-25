FDA反駁川普「推遲疫苗研發」陰謀論　以人民利益優先！

▲FDA局長哈恩在接受路透社採訪時針對川普日前質疑FDA試圖推遲疫苗研發一事作出回應。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國食品和藥物管理局（FDA）的負責人最近反駁川普總統關於FDA試圖推遲研製新冠病毒疫苗的「陰謀論」。FDA局長哈恩（Stephen Hahn）表示，在新冠肺炎大流行期間，FDA的全體人員把所有關注點都放在了美國人民的利益上。

川普22日在沒有證據的情況下，指責FDA內部所謂的「深度政府」 （deep state）將新冠病毒的疫苗測試工作複雜化，以便將結果推遲至11月3日總統大選之後才公佈。此前，不少民調顯示，民眾對於川普政府處理新冠病毒大流行的方式感到不滿，這將會影響川普在11月總統大選中尋求連任的選情。

▲哈恩（左）聲稱他與川普（中）的關係穩固，FDA將為疫苗的安全與效能把關。（圖／路透）

哈恩在接受路透社採訪時表示，直至目前為止，他還沒有在FDA看到任何貌似「深度政府」的東西，而且他與川普的關係很穩固，「我和他已經討論了我們的決定，我感到非常舒服，並將持續保持這種關係。」

之後，川普在推特上談到了推出新冠病毒疫苗的可能性，顯示白宮迫切希望在大選前得到新疫苗成功研製的好消息來拯救選情。川普與他的顧問團還急於表明，他的政府正積極尋找能緩解新冠肺炎的疫苗和治療方法，儘管科學家們再三強調，疫苗的測試需要時間。

哈恩表示，FDA最近批准使血漿治療並不是出於政治壓力。他強調，在他的任期內，任何有關疫苗的決定都是以科學為基礎的。此前，FDA生物製劑評估和研究中心主任馬克斯（Peter Marks）曾公開喊話，如果川普政府在疫苗未被證明安全有效時就批准了疫苗的生產的話，他將立刻辭職。哈恩在和馬克斯談過之後，決定尊重他的判斷。