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端午連假4男修房屋「日賺800」摔傷腿　 警一查驚見全非法移工

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▲男移工摔傷等待救援。（圖／大溪警分局提供）

▲越南籍男移工摔傷等待救援。（圖／大溪警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

60歲吳姓男子因端午連假及山上工人難請，遂以1天800元找來4名越南籍移工在桃園市復興區進行民宅整修，過程中1名阮姓男移工不慎摔傷，警方據報派員處理，一調查才發現4名移工是非法工作，其中1名逾期居留，警方依規定將雇主及4名移工，依違反就業服務法函送，逾期移工護送至桃園專勤隊查處。

▲救護人員對受傷移工先作處理。（圖／大溪警分局提供）

▲救護人員對受傷移工先作處理。（圖／大溪警分局提供）

警方表示，27日15時許，大溪分局復興分駐所獲報，有工人意外摔傷，警方立即派員前往處理，經追查吳姓雇主承包復興區一處民宅整修，於是找來阮姓（男、27歲）、杜姓（女、36歲）、馮姓（女、46歲）、阮姓（男、21歲）4名越南移工幫忙，過程中27歲的阮姓移工不慎摔傷，經查4名移工是非法工作，其中1名逾期居留，警方依規定將雇主及4名移工，依違反就業服務法函送，逾期移工護送至桃園專勤隊查處。

▲警消人員將受傷移工送醫治療。（圖／大溪警分局提供）

▲警消人員將受傷移工送醫治療。（圖／大溪警分局提供）

吳姓雇主向警方表示，因為山上工人不好請，以1天800元日薪找來越南籍移工幫忙，此行為違反就業服務法規定，將接受桃園市政府勞動局裁處新台幣15萬元以上75萬元以下罰鍰，警方呼籲雇用外籍移工應符合規定避免受罰。

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