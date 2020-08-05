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越南移工為10萬元當街亮刀　2砍1頸、背中3刀送醫...警立逮2人送辦

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▲▼警方循線帶回涉嫌砍殺越南同鄉的移工 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲越南移工為了薪資糾紛當街亮刀砍同鄉 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市板橋區4日晚間8時許，一名27歲的越南籍移工因薪資問題，與2名同鄉在中正路一處巷子內爆發嚴重口角後，遭對方持刀當街砍傷，附近民眾見狀趕緊報警。警消到場發現傷者背部及頸部共有3處刀傷，送往亞東醫院急救無生命危險。警方已迅速逮捕2名行兇的越籍移工，將依殺人未遂罪嫌進行偵辦。

據了解，遭砍的阮姓越籍移工在晚間8時48分受邀，到同鄉工作的地方聚餐，期間阮男因約10萬元的薪資問題，與2名25歲、23歲的同鄉爆發口角，當街遭對方持水果刀砍傷。附近民眾見狀立即打電話報案，警方獲報迅速趕抵，協助受傷的阮男送醫急救，同時立即循線逮捕行兇的2名越籍移工，帶回派出所製作筆錄釐清衝突原因。

▲▼警方循線逮捕2名越南籍移工 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方循線帶回涉嫌砍殺越南同鄉的移工 。（圖／記者陳以昇翻攝）

海山分局偵查隊隊長陳嘉鵬表示，警方晚間獲報有民眾遭人持刀刺傷，立即派員到場，發現是2名阮姓越籍移工與被害人因工資糾紛引發口角，2名犯嫌憤而持水果刀刺傷被害人，導致傷者頸部、背部共有3處刀傷，送亞東醫院救治後無生命危險。警方已在第一時間逮捕2人，將依殺人未遂罪嫌移送新北地檢偵辦。

▲▼越南移工為10萬元當街狂砍同鄉。（圖／記者游宗樺攝）

▲被害人在板橋區中正路與同鄉聚餐，卻因薪資問題遭人砍傷 。（圖／游宗樺攝）

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