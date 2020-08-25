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社會 社會焦點 保障人權

狂賊夜闖北埔鄉慈天宮　踹壞百年檜木大門！總幹事PO文：心好痛啊

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記者黃孟珍／新竹報導

新竹縣1名有毒品前科的彭姓男子（38歲），22日晚間闖入北埔鄉慈天宮準備行竊；因廟內百年檜木大門相當堅固，彭男怎麼都撬不開門鎖，竟一腳將大門踹破進入；正在翻箱倒櫃時，全然不知已觸動保全系統，警方隨後到場將他逮捕，全案將依加重竊盜罪、毒品以及違反《文化資產保存法》送辦。

▲彭嫌因撬不開百年檜木大門門鎖，憤而一腳踹破大門，連木製門軸都因此斷裂。（圖／記者黃孟珍攝）

▲彭嫌因撬不開百年檜木大門門鎖，憤而一腳踹破大門，連木製門軸都因此斷裂。（圖／北埔慈天宮提供）

廟內監視器清楚顯示，彭男隨身攜帶小刀，先是破壞外圍的大門，接著又破壞第2道進入廟內的木製門，最後一道百年木門門鎖因攜帶的小刀無法撬開，竟出腳一踹，不僅木門整個被踹開，連門軸都應聲斷裂；進入後翻箱倒櫃到處找尋目標，渾然不知早已觸動保全系統，警方到場時彭嫌連逃都來不及，隨即將他以現行犯逮捕。

▲▼彭嫌破門進入廟內後，到處翻箱倒櫃找尋下手目標，還用小刀將鎖頭撬開。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼彭嫌破門進入廟內後，到處翻箱倒櫃找尋下手目標，還用小刀將鎖頭撬開。（圖／北埔慈天宮提供）

▲▼彭嫌破門進入廟內後，到處翻箱倒櫃找尋下手目標，還用小刀將鎖頭撬開。（圖／記者黃孟珍翻攝）

新竹縣北埔鄉慈天宮總幹事姜瑞金也在臉書表示，「22日晚間7時55分左右，慈天宮遭到小偷闖入行竊，感謝北埔分駐所在第一時間趕赴現場，當場逮捕嫌犯，讓損失減到最低，雖然沒有金錢損失，但暴力侵入，連續破壞3道門，尤其是最後一道門，門軸都斷掉了，心好痛啊！那可是百多年台灣檜木啊！想到要如何修復就頭痛。」

警方表示，彭男有毒品前科，因缺錢花用才會鋌而走險到廟內行竊，雖然廟內財物沒有被偷走，但那道有著百年歷史的木製大門，就這樣被硬生生踹破斷裂，更讓廟方感到心痛與不捨；雖然彭嫌辯稱自己不知那是百年木門，但警方還是將他依加重竊盜罪、毒品以及違反《文化資產保存法》送辦。

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