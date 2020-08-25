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解放軍3海域軍演針對台美！陸專家：美軍在哪演「我們就在哪演」

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▲▼解放軍。（圖／翻攝自微博／解放軍東部戰區）

▲解放軍近日在多個海域進行軍演。（圖／翻攝解放軍東部戰區微博，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

解放軍同時在多個海域展開軍演，背後用意引人關注。對此，大陸軍事專家杜文龍分析，解放軍在不同海域的聯合演練行動，主要針對美國近期在周邊的挑釁行動，震攝美國與台灣的軍事聯繫，「美軍在哪演，我們就在哪演，形成了很好的針對性。」

杜文龍24日在《央視》節目上表示，解放軍在各個海域的聯合演練行動各有特點，通過各種聯合演練行動，能有效回應美國在周邊的軍事挑釁，「美國有『多海聯動』，我們有『多海反應』，能夠第一時間在相關海域展開各種聯合演練行動。」

▲解放軍演練。（圖／翻攝東部戰區微博）

杜文龍指出，美軍的軍事行動主要都是單架飛機、單艘航空母艦進行，解放軍有整個戰區，聯合作戰的能力去回應，起到了非常好的效果，「台灣內部說『不能打第一槍』，如果打了第一槍，可能沒有打第二槍的機會，說明各種演練行動起到了震攝作用。」

杜文龍提到，演練行動還能震攝美國與台灣所謂的「軍事勾結」，美國最近向台灣出口大量先進武器與裝備，再加上不同的戰機，好像再給台灣打氣，但現在看，解放軍的演練行動，可以在寬廣的海域和空域，對各種行動進行高效震攝，儘管買了武器，但是有可能發揮不了作用，所以對於美國與台灣的軍事聯繫，是一種割裂。

▲解放軍演練。（圖／翻攝東部戰區微博）

杜文龍還說，聯合演練也可以應對美國聯合周邊其他國家所進行的「組團挑釁」，美國在周邊和其他國家進行空中聯合演練、海上聯合演練，甚至是多個國家的聯合演練，實際上就是想在周邊營造一種美國獨大、美國盟主，以及美國在周邊的聯合作戰能力。

杜文龍強調，解放軍的演練行動，可以在不同方向，表現出強大的震攝功能與能力，「儘管美軍在周邊有行動，但是通過我們這種演練行動，我們可以向一切挑戰中國主權和尊嚴的行動說不。」

▲解放軍演練。（圖／翻攝東部戰區微博）

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