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解放軍南北3海域同時軍演！渤海實彈射擊長達一個多月

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▲解放軍演練。（圖／翻攝東部戰區微博）

▲解放軍東部戰區宣布在台海及南北兩端展開軍演。（圖／翻攝東部戰區微博，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

繼青島海事局、海南海事局之後，唐山海事局近日也發布了航行警告，指渤海海域24日起將進行實彈射擊活動，時間長達一個月，船隻禁止進入警戒區。這也代表著，解放軍24日起將同時在渤海、黃海，以及南海3個海域進行軍演。

根據唐山海事局發布的航行警告，渤海自8月24日0時至9月30日24時在以39-24-35N 119-13-44E為基點，半徑25公里，正東方向至正南偏西6°、夾角96°的扇形區域內，執行實彈射擊活動，該扇形區域的2個頂點坐標分別為39-24-14N 119-28-24E和39-13-13N 119-11-51E，禁止駛入。

▲解放軍演練。（圖／翻攝東部戰區微博）

此前，青島海事局及海南海事局也都發布了航行警告。

根據青島海事局航行公告，黃海青島至連雲港以東海域8月22日1200時至8月26日1200時組織重大軍事活動，為確保安全，任何船隻在上述時間內不得進入該海域。

海南海事局公告指出，南海8月24日0000時至29日2400時行軍事訓練，範圍位於海南島東南部海域，期間船隻禁止駛入。

從以上3則航行警告可發現，解放軍24日起將同時在渤海、黃海，以及南海3個海域進行軍演，其中渤海的實彈射擊的警告期更長達一個多月，令許多人聯想到解放軍東部戰區先前宣布要在台灣海峽及南北兩端組織的「實戰化演練」。

解放軍東部戰區發言人張春暉13日表示，近來，個別大國在涉台問題上消極動向不斷，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重威脅台海地區和平與穩定，因此近日解放軍東部戰區多軍種多方向成體係出動兵力，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，進一步檢驗提升多軍種聯合作戰能力。

張春暉指出，部隊組織的巡邏和訓練活動，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動，「台灣是中國領土神聖不可分割的一部分，東部戰區部隊將時刻保持高度戒備，採取一切必要措施，堅決回擊一切製造『台獨』、分裂國家的挑釁行為，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

▲解放軍演練。（圖／翻攝東部戰區微博）

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