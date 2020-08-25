雲端最前線／情人節去哪？北北基桃學姐們帶路衝一波

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今天就是七夕情人節！ETtoday《雲端最前線》25日邀來各地方政府年輕世代，由台北市政府副發言人黃瀞瑩、新北市政府副發言人戴湘儀、桃園市政府副發言人吳安琪以及基隆市政府發言人沈詠珮與主持人楊文嘉分享秘藏景點，讓雲友一秒了解各地有哪些特色景點與活動，可以讓男男女女衝一波找到好姻緣，順利成為人生勝利組！

▲ 新北限量版「幸福心型柚」 七夕浪漫幸福又甜蜜表心意。（圖／新北市農業局提供）

受巴威颱風攪局，原訂22日施放的大稻埕與漁人碼頭煙火相繼取消。新北市漁業處表示，活動將延至本週日（30日）舉行，5分20秒的情人節煙火將於晚間8點施放，歡迎大家週日來淡水補過情人節。而大稻埕煙火何時要補辦？台北市副市長黃珊珊表示，25日會開會討論，沒意外的話會是在下周。

基隆市與桃園市共推安心旅遊，基隆市長林右昌23日邀請桃園市長鄭文燦，來到和平島公園欣賞山海美景，兩人更以基隆嶼為背景合力比出愛心手勢，祝賀七夕情人節，也象徵「同心協力」之意，歡迎大家「作伙來基桃」。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。