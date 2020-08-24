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全聯PO「脱魯靈籤」超有哏！網笑瘋：這間廟還沒被砸嗎？

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▲▼全聯小編在粉絲團PO出「月下老鷹靈籤」，仔細看籤詩來自「脱魯必成宮」，網友笑瘋「拜了難怪單身」。（圖／Facebook／全聯福利中心）

▲全聯小編在粉絲團PO出「月下老鷹靈籤」，來自「脱魯必成宮」，網友仔細看藏頭詩笑瘋「拜了難怪單身」。（圖／Facebook／全聯福利中心）

記者林育綾／綜合報導

呼應七夕情人節將來臨，全聯小編在粉絲團PO出9張「月下老鷹靈籤」，仔細看籤詩來自「脱魯必成宮」，還有不少網友發現裡頭「藏詩」，包括「你是好人」、「已讀不回」、「真心換絕情」、「單身狗」等，紛紛笑說「拜這間廟難怪一直單身」、「這間廟還沒被砸嗎？」

▲▼全聯小編在粉絲團PO出「月下老鷹靈籤」，仔細看籤詩來自「脱魯必成宮」，網友笑瘋「拜了難怪單身」。（圖／Facebook／全聯福利中心）

▲▼全聯為了推老鷹紅豆系列食品，特別結合七夕話題PO出「月下老鷹靈籤」。（圖／Facebook／全聯福利中心）

▲▼全聯小編在粉絲團PO出「月下老鷹靈籤」，仔細看籤詩來自「脱魯必成宮」，網友笑瘋「拜了難怪單身」。（圖／Facebook／全聯福利中心）

全聯為了推老鷹紅豆系列食品，特別結合七夕話題PO出「月下老鷹靈籤」，解籤部分特別推薦不同品項的老鷹紅豆甜點，還寫「想要有紅線，先來求紅餡」。

▲▼全聯小編在粉絲團PO出「月下老鷹靈籤」，仔細看籤詩來自「脱魯必成宮」，網友笑瘋「拜了難怪單身」。（圖／Facebook／全聯福利中心）

不過眼尖的網友也發現，籤裡充滿藏頭、尾、中間的「藏詩」，像是「注定單戀」、「母胎單身」、「無人愛你」、「你是好人」等，讓網友也笑說「這間廟到底在哪？」「那個⋯可以換籤嗎？」「難怪越拜越慘」、「完全不想求這家廟的籤，每張都太怨念了！」

▲▼全聯小編在粉絲團PO出「月下老鷹靈籤」來自「脱魯必成宮」，網友仔細看了藏詩笑瘋「拜了難怪單身」。（圖／Facebook／全聯福利中心）

▲▼全聯小編在粉絲團PO出「月下老鷹靈籤」，網友仔細看了藏詩笑瘋「拜了難怪單身」。（圖／Facebook／全聯福利中心）

▲▼全聯小編在粉絲團PO出「月下老鷹靈籤」，仔細看籤詩來自「脱魯必成宮」，網友笑瘋「拜了難怪單身」。（圖／Facebook／全聯福利中心）

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