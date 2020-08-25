鬼月深夜遇4隻狗狂吠！下秒夾尾奔逃　女騎士轉頭看見「她」嚇壞

記者黃翊婷／綜合報導

台北一名女網友日前在臉書「爆怨公社」PO文分享一段鬼月深夜返家的經歷，當天晚上11時許騎車回家時遇到4隻不停吠叫的狗狗，於是乾脆對著牠們大聲回吠，沒想到意外有效，結果轉頭一看，鄰居家的婆婆竟然站在門口看著，讓她嚇了一大跳，內心崩潰直呼「我不是怪人啊」！

▲原PO學狗吠成功趕走狗群。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，非文中犬隻，下同）

「我做了人生中最丟臉的一件事。」原PO提到，近期住家附近出現一群野狗，23日深夜11時許騎車返家時，剛好遇到3隻黑狗和1隻黃狗追了上來，其中1隻還擋在機車前方，差點就撞上了，由於狗群不斷狂吠，她擔心下車驅趕會被咬，又想早點回家，於是決定使出大絕招回擊。

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原PO情急之下對著狗群「回吠」，汪汪叫得比牠們還要大聲，沒想到這招竟然出奇有效，狗狗們不但不吠了，還夾著尾巴逃走，讓她十分得意，還對著狗狗的背影笑說，「老娘不發威，當我Hello Kitty啊」，結果一回頭就看到鄰居婆婆站在門口，還用疑惑的眼神看了過來，讓她忍不住崩潰直呼，「誰快去幫我跟阿婆解釋啊！我不是怪人啊！」

▲部分網友看完原PO描述覺得毛毛的，因為現在正好是農曆七月。

不過，相較於原PO擔心自己會淪為社區老人們閒聊的話題，網友們的重點卻聚焦在狗狗到底在害怕什麼，畢竟現在正好是農曆7月，「確定不是看到妳身後的好兄弟？」、「其實狗是看到阿婆才跑走了！妳確定阿婆是人類嗎？」、「農曆七月夜半狗吠？確定狗吠妳？還是妳的後座？」、「你後面有……」。

但也有不少網友留言表示，原PO這招真的有效，「這種事我也做過，而且我還一個人追著十幾隻狗跑過」、「我前天也遇到一隻狗狂追還對我狂叫，結果我停下來對牠吼了幾聲，牠被我嚇到倒退嚕，停在原地越叫越小聲」、「其實阿婆是想學下來教孫子吧」。