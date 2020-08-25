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家庭經濟條件差「長輩靠孝親費生活」！　網理性分析雙贏辦法：給錢非最佳解

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▲▼ 錢包，荷包，新台幣，省錢，薪水，鈔票，新台幣。（圖／記者林育綾攝）

▲孝親費不是必要支出，應視個人情況而定。（示意圖／記者林育綾攝）

記者黃可昀／綜合報導

不少人每個月必須固定給爸媽一筆「孝親費」，但對剛出社會的新鮮人來說，在外租屋又領低薪，還要給家裡生活費，壓力實在很大！一名女子透露，她最近剛開始第一份工作，雖然家人沒有伸手跟她拿錢，但她想要主動表達孝心，所以問大家「都給自己收入多少比例作為孝親費呢？」

原PO在PTT表示，她勢必會給孝親費，畢竟爸媽扶養她成人，也在她身上投資了很多心血，所以她並非在意給的費用多寡，只是想知道其他人大約規劃多少比例的薪水當作孝親費，要在收入的百分之幾以內才不至於造成生活壓力？

請繼續往下閱讀...

從底下留言來看，網友給的孝親費大多落在收入10%至20%，「實領薪資的20%」、「薪水10%，最低領過2W5，我就只給2500」、「上班不到一年住家裡，大概給薪水的15%。」

▲▼口袋,錢,窮。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲不少人沒有給孝親費的習慣。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

但更多人表示，並沒有固定給爸媽生活費的習慣，尤其是剛出社會領30K，扣掉房租就很難再擠出孝親費，可以用特殊節日的紅包或禮物代替，同樣能表達孝順的心意，「0元，連自己都快養不起了」、「孝親費真的是詭異的習俗，彷彿小孩就是個投資商品」、「0，爸媽覺得年輕人低薪很可憐」、「0，爸媽認為我可以把自己照顧好，好好運用金錢比較重要。」

先前也有人在PTT討論過此話題，有些家庭經濟條件不好，孩子被迫要給家裡孝親費，否則長輩沒辦法正常生活，如果是這種狀況，網友建議可以每個月給家人一筆最低額度的生活費用，每個月再視開銷另外幫家人存一筆急用金，「給必要支出，其他自己存起來，等必要的時候拿出來用，比你拿去給她月光好」、「因你媽月光，給錢非最佳解，可給3k零花、存3k醫療險、3k存買家用，直接提升品質又不讓媽亂花。」

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