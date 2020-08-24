每月給女友媽10K！對方「胃口大了」提出驚人要求　他淪提款機養兩家人

▲被要求養女友還要養女友媽媽。非當事人。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者黃可昀／綜合報導

女友全家人都沒工作，還得仰賴他給生活費，這種對象該結婚嗎？一名男子透露，他和女友交往2年，但女友全家人都沒工作，他每個月會給5000至1萬元給對方媽媽當作生活費，怎料如今他們卻得寸進尺，提出讓他很為難的要求，因此很猶豫到底該不該和女友步入婚姻。

原PO在臉書社團「靠北女友」表示，他每個月收入不固定，如果賺得多就會給女友媽媽多一點，但他自己也有家人要照顧，身上還揹著貸款尚未還清，經濟條件也不是富裕到可以輕鬆養兩家人，更何況目前和女友僅處於交往階段。

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▲婚前就被要求要養女友家人。（示意圖／記者劉維榛攝）



這種情況維持2年後，女友家人如今竟要求他，「不管女兒有沒有工作，每個月都要固定給她生活費，讓她可以多存點錢」，害他壓力又更加沉重，除了給女友媽媽的5至10K生活費，現在又多一筆女友的生活費，不禁開始思考這樣到底合不合理，「結婚後會合理嗎？」

網友指出，「沒血緣關係也還沒娶，你確定他們胃口不會被你養大？」、「為什麼交一個女友，要養她全家？你是搖錢樹嗎」、「你都覺得不合理來問大家了，還需要回答什麼」、「我求你務必要養他們全家一輩子，沒多少人有你這樣的能力可以養兩家子，請不要放出來害人。」也有網友認為，結婚後把部分薪水拿出來當家庭生活費合理，但婚前最好還是財產分開，「交往當然不可以啊...但結婚是妳們共同維持，這我可以接受」、「這種也是依個人情況決定，婚後或許可以，可是有些人婚後也不一定願意養兩家。」