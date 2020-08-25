搏命抓超速！油罐車正輸油...高市警猛滑手機　分局：他在看車禍照

▲遭直擊執勤時在加油站滑手機，員警解釋當時正在觀看車禍事故現場照片。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市警方24日下午2點多被直擊取締超速違規時，在高楠公路一家加油站對用路人測照，其中一人以加油站的樑柱當掩飾，拿測速槍拍攝，另一人倚著牆角，在油罐車輸油的同時，不顧危險滑手機；對此楠梓分局交通隊作出說明，指出員警當時是在交通事故易肇事地點執行違規測速照相勤務，拍照地點符合規定，至於執勤時用手機這部分，「該名同仁是在觀看車禍事故現場的照片」，並非滑手機看私人頁面。

▲遭直擊執勤時在加油站滑手機，員警解釋當時正在觀看車禍事故現場照片。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據了解，當時一輛油罐車進入加油站開始輸油，但員警仍靠牆持續使用手機，不僅一旁的同事沒提醒，加油站的主管經過也沒有制止。不過，楠梓分局交通組長柯伯勳指出，「在整個影片中可以看到兩個同仁，一個同仁是在做勤務的執勤，另一名同仁是坐在那邊滑手機，這部分我們初步了解，該名同仁是在觀看車禍事故現場的照片，詳細的情形，我們會再深入查證之後，會依照相關規定予以懲處。」

針對兩名員警值勤遭質疑，楠梓分局表示，由於該路段常常有交通事故，光今年度1月1日起迄今共發生253件交通事故，因此編排測速照相勤務防制事故發生；據了解，當時兩警依照「道路交通管理處罰條例」及「道路交通標誌標線號誌設置規定」，在一般道路應於前方100公尺到300公尺間，明顯標示測速取締標誌「警52」。另外，員警遭直擊執勤之餘使用手機，警方會依查處結果依相關規定論處。

▲遭直擊執勤時在加油站滑手機，員警解釋當時正在觀看車禍事故現場照片。（圖／記者黃子倩翻攝）

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