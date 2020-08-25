網紅「邵阿咩」樂園開直播宣導反毒　高市少年隊長挑戰「瘋狂屋」

▲高市少年隊攜手網紅到樂園進行青春專案宣導。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

暑假已然進入尾聲，不過這段時間很多青少年容易在電子遊戲場、網咖或者其他容易影響身心健康的場所逗留，也容易因此產生偏差行為，高雄市少年警察隊致力於打造青春活力的專業團隊，今年的青春專案為了讓青少年的法律觀念向下扎根，特別聯手網紅膽固醇女王「邵阿咩」，一起到遊樂世界動態直播，期盼藉由與現場民眾以及網友的線上互動，可以加強預防各類犯罪被害的觀念。

▲高市少年隊攜手網紅到樂園進行青春專案宣導。（圖／記者黃子倩翻攝）

由於這次的直播拍攝活動選在樂園，現場網紅直接詢問少年隊長敢不敢挑戰，會讓人頭暈目眩的「瘋狂屋」，這問題，當然難不倒長期擔任刑警的少年隊隊長，他一口答應，排隊過程中還巧遇一大群學生，也讓隊長有機會可以宣導最新的防制毒品知識，吸引不少遊客搶答。

▲高市少年隊攜手網紅到樂園進行青春專案宣導。（圖／記者黃子倩翻攝）

只是讓人想不到的是，在遊戲高速運轉的當下，隊長還能面不改色的跟一起搭乘遊樂設施的女同學宣導反毒，網紅這時加碼提出挑戰更驚險的遊戲設施，隊長也爽快答應，最終完成挑戰。

不僅在遊樂設施上可以宣導反毒，來到樂園的餐廳，更可以利用吃美食的時間，融入防制少年接觸毒品與被害、防治少年被吸收加入幫派，以及防治少年參與詐欺集團，避免兒少遭色情行業利用等四大主題，做了更詳細深入的說明，藉此機會加強青少年自我保護及預防被害的觀念。

►「時間對我們來說完全沒用！」

