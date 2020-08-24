機車停騎樓有規定　桃園「機車退出騎樓專案」議員黃家齊關切

▲機車停騎樓有規定。（圖／黃家齊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

自家騎樓停機車、自行車，卻被拍照檢舉要罰嗎？桃園市議員黃家齊24日於市議會定期大會交通局工作報告中，質詢交通局長劉慶豐指出，他的服務處近日接獲一名屋主痛訴，機車停在自家騎樓，卻被不斷檢舉、重複開罰。原因是騎樓不能停車，要讓公眾通行。可是屋主擁有騎樓產權，因此屋主感到很不平！

▲▼市議員黃家齊關切桃園「機車退出騎樓專案」。（圖／黃家齊提供）

黃家齊說，由於騎樓是否能停機車、自行車一事，和民眾的生活及店家生意有很大相關，為此他研議台中和高雄市府的相關法令，以臺中市政府為例，台中市交通局有公告說寬度3米以上的騎樓、人行道上可以停「機車」及「自行車」，停車方式要垂直於道路方向，且在無障礙坡道處要保留迴旋3公尺的輪椅進出空間。

高雄市交通局也在2016年制定公布「高雄市政府整理機車慢車停放秩序實施要點」，其中規定「騎樓地未經本府交通局設置禁停標誌（線）者，於不妨礙行人通行之情形下，得沿騎樓地外緣橫向停放於騎樓地，並以一排為限。」

黃家齊說，騎樓停機車和自行車引發的糾紛，越來越多，目前桃園有哪些路段執行「機車退出騎樓專案」？其他路段可否比照台中、高雄的方式，在不影響行人、輪椅族通行的狀況下，開放騎樓停機車、自行車？劉慶豐局長指出，該局初部規劃騎樓寬度和深度符合規定的，傾向開放，將在近日召集相關單位研商進行公告。意即，未來只要符合公告規定，騎樓不見得完全不能停車。

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