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藥局幼幼、小童口罩缺？　指揮中心：26日前預購就能在開學前領到

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▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民於寒流來襲戴口罩搭公車，兒童口罩。（圖／記者林敬旻攝）

▲兒童戴口罩搭公車資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎疫情未歇，全台興起口罩搶購潮，隨著開學將近，兒童口罩也備受關注。中央流行疫情指揮中心今（24）日表示，幼幼與小童口罩僅提供網路販售，每位兒童每14天10片，最近一期口罩實名制預購從即日起至26日止，只要在期間完成預購並繳費，最快就開學前領到口罩。

近日媒體報導，有民眾反應跑了多家藥局，都買不到實名制兒童口罩，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，2至4歲的幼幼平面口罩，及4至8歲的小童立體口罩，可透過eMask系統上網登記預購，或持健保卡到四大超商Kiosk機台登記預購之後，再到預定門市領取，一定買得到；另藥局及衛生所亦販售6至12歲適用的實名制兒童平面口罩。

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▲▼兒童口罩分成以下4種尺寸「兒童、大童、中童和小童」。（圖／指揮中心提供）

▲兒童口罩分成以下4種尺寸「兒童、大童、中童和小童」。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞指出，鑑於開學在即，對於需求較大的幼幼平面及兒童口罩，已請經濟部協調廠商增產，並優先供政府徵用，並已增加每週配送兒童平面口罩至藥局的數量，同時也增加配送幼幼平面、小童立體口罩等至超商的數量。

指揮中心提醒，最近一期（第15期）實名制口罩預購，自即日起至8月26日受理登記，每位兒童每14天10片，請爸爸媽媽把握機會，預購並完成繳費後可於8月31日起至9月13日止至指定之通路門市領取。

實名制口罩政策將持續實施至2020年12月底，一定會確保民眾都買得到價格合理的口罩，政府也會努力作好防疫，請民眾無需搶購囤積口罩。

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