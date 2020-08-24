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「水中有氧芭蕾」大車拚　千歲水上尬舞笑到噴淚　

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▲千歲水中有氧芭蕾舞，24日在小墾丁渡假村戶外游泳池舉辦畢業典禮 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲千歲水中有氧芭蕾舞，24日在小墾丁渡假村戶外游泳池舉辦畢業典禮 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

被笑稱全台首創、姿勢最不協調的千歲水中有氧芭蕾舞，24日在小墾丁渡假村戶外游泳池舉辦畢業典禮，由屏東縣政府衛生局局長施丞貴、縣議員林采穎、牡丹鄉衛生所主任鄭泰春、銀髮族健康管理教練葉秝均、小墾丁渡假村總經理張福生與策展人黃耀寬等分別頒發畢業證書。

▲千歲水中有氧芭蕾舞，24日在小墾丁渡假村戶外游泳池舉辦畢業典禮 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼千歲水上芭蕾舞訓練。

▲千歲水中有氧芭蕾舞，24日在小墾丁渡假村戶外游泳池舉辦畢業典禮 。（圖／記者陳崑福翻攝）

畢業學生有38位，年紀60歲以上的偏鄉原住民長輩，他們接受10周「水中有氧芭蕾訓練」，林文化健康站的原民銀髮學員曾謝金玉直呼，這是腳與手都抬不起來的水上芭蕾，從未在游泳池游泳，沒想到首次在飯店游泳，從來沒有穿過泳衣，根本找不到尺寸，現場笑翻天。

施丞貴表示，感謝屏科大教授徐錦興與葉秝均教練付出，聽到來自都會的葉秝均教練，全程用排灣族語授課、並使用小墾丁渡假村游泳池，「超感動」。由於屏東高齡化人口已達17.6%，透過這系列課程，可以延緩老化，該局會持續支持。

葉秝均說，人的膝蓋會隨年齡增長而退化，爬山或健行可能不適合某些長者，藉由水的浮力減少膝蓋負擔，是很好的運動選擇，但體適能多是平面的，對膝蓋與腰不好的長輩，反而有運動傷害風險，且水中阻力可訓練肌力，水中浮力可以減輕關節負擔，對膝蓋與全身關節比較不會引發二度傷害，對長輩來說，水上運動，是很好的項目。

張福生強調，因員工多是在地人，這些長輩就像是員工的長輩，考慮牡丹鄉與滿州鄉唯一有游泳池的就是小墾丁，因此連續兩年都全力配合這項活動。

黃耀寬盼全國偏鄉有游泳池的觀光旅遊業者，都能共同參與社區預防及延緩失能的健康促進工作。

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