沒收到畢業花！　女老師「不爽被欺負」罰站學生吐滿臉口水：呸噁心

▲山西一名小學老師不滿沒收到花，當場大罵學生。（圖／翻攝自封面視頻）

記者劉亭／綜合報導

山西朔州一間小學17日舉行畢業典禮，一名王姓女老師不滿學生家長沒有送花給她，在畢業班會上大罵，不僅讓全班起立罰站，還向負責送花的學生吐口水「呸，噁心死人！」目前此事已上報大陸教育局。

綜合陸媒報導，王姓女老師是代課老師，在畢業班會上當著學生的面怒罵，學生們給班主任、其他老師都買了花，但沒有想到她，之後學生補送上花束，卻被大力扔出去，還被多次吐口水，場面相當尷尬。

王老師還走在教室中間，指著學生們教育，人不能貪小便宜，「如果遇到像今天一樣的情況，就像王老師這樣，記住了嗎，畢業之際王老師給你們上個課，有人欺負你的時候，你就要反擊，你知道嗎？」

另一段影片顯示 ，王老師指責送花同學的母親，「你孩子能念出個什麼書？」爆料者稱，因為老師要求沒收到花就不准走，送花同學只好打電話，讓母親再送一束花來，王老師一把奪過手機，當著學生面前，用各種性別生殖器「問候」了對方。

該小學趙校長回應，因學生家長給班主任送花，未給該數學老師送，自己教學成果未得到肯定發了火。趙校長表示，此事已上報教育局，將嚴厲處理。朔州市教育局稱已對此事成立調查組。

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