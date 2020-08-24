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澎湖吃海鮮！3妹子「4菜噴8320元」哭認賠　網噓爆...內行列算式驚呆了

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▲▼澎湖,澎湖花火節,煙火,花火節。（圖／高鐵提供）

▲澎湖花火節。示意圖，與本文無關。（圖／高鐵提供）

記者周亭瑋／綜合報導

現在離島旅遊正夯，一名女網友前幾天與閨蜜們結伴，共遊澎湖朝聖花火節，旅程中她們隨意選了間海鮮餐廳吃飯，怎料只不過4道菜，竟狂噴8320元，由於事前她們詢價時，老闆有說「龍蝦一兩180元」，所以儘管對整隻價格仍沒有概念，也只好含淚認賠。

女網友在爆怨公社娓娓道來，「我們三個女生前幾天去澎湖看花火節，隨意進了一家海鮮餐廳，門外跟一般海產店一樣，擺放著透明魚缸，裡面有幾隻龍蝦（一般常見、普通的那種，並非高級海戰車龍蝦）。」

請繼續往下閱讀...

當時，她有詢問龍蝦價格，而老闆也沒閃躲，大方回應一兩180元，「後來我跟著老闆去看磅秤，龍蝦放上去大概是指到2的位置，雖然真心不懂，我們還是傻傻的點下去了。」

沒想到，1隻龍蝦、一盤炒螃蟹、2顆海膽、及一盤空心菜，竟要價8320元，原po錯愕直呼，「整個嚇傻，重點也煮的不好吃，回家後google這間海產店，竟然跑出一大堆XX，最後只能認賠，提醒自己下次出遊多做功課了。」

▲澎湖吃海鮮！3妹子「4菜噴8320元」哭認賠　網噓爆...神人秒列算式驚呆了。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲網友發文訴苦。（圖／翻攝自爆怨公社）

po文掀起熱烈回響，網友們紛紛表示，「是不是因為都賺觀光客的錢，坑到一次就賺到了」、「去觀光區已經不敢亂吃了」、「我們出門前都會先google」、「澎湖吃海鮮要先做功課」、「要直接問一隻多少」。

一些熱心網友忍不住解答，「下次要知道，1斤等於16兩，若1兩180元，一斤就2280元了」、「半斤就8兩，2斤就32兩，180*32=5760，不然妳以為180*2=360嗎」、「一斤2880！我的媽呀」，還有人開玩笑說，老闆只算妳29兩，其實是賺到了。

但也有不少人吐槽，「他賣貴是一回事，妳不會換算或問清楚才是主因吧」、「說真的，他先告知一兩180了，也在妳面前秤給妳看了」、「真心建議有空要去台灣菜市場多走走，就會大概知道農產品的時價，也會知道斤兩了」。

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